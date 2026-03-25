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Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años

Un joven de 28 años recibió un disparo en la cabeza y los vecinos acusaron a un adolescente, al que golpearon y le prendieron fuego la casa y la moto

25 de marzo 2026 · 11:32hs
Fray Luis Beltrán: la moto del sospechoso fue incendiada por vecinos. 

Fray Luis Beltrán: la moto del sospechoso fue incendiada por vecinos. 

Un violento episodio sacudió a la localidad de Fray Luis Beltrán. Un joven de 28 años recibió un disparo en la cabeza y un adolescente de 16 años, acusado como presunto agresor, fue luego golpeado por vecinos. La casa y la moto del sospechoso fueron incendiadas y la policía intervino a tiempo para que la reacción del vecindario no pasara a mayores.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30 del miércoles en avenida Granaderos y 1º de Mayo, Fray Luis Beltrán. La víctima del disparo fue identificado como Rafael D. y quedó internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en estado de gravedad.

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En tanto, el adolescente acusado como sospechoso terminó con dos cortes en la cabeza y algunos golpes. Está demorado mientras se realizan tareas de investigación que buscan establecer si efectivamente participó del ataque a tiros.

Un joven baleado

Según primeras informaciones de la Unidad regional XVII, personal del Comando Radioeléctrico arribó al lugar de los hechos tras varios llamados sobre un conflicto en 1º de Mayo al 700. Algunos de esos avisos indicaron que habían incendiado un punto de venta de drogas.

Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con la víctima del disparo desplomado en el suelo. Un móvil del Sies que arribó a los pocos minutos lo traslado al hospital de Baigorria, donde el joven permanece entubado.

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La casa incendiada, sindicada como punto de venta de drogas, sería el domicilio de Agustín R., el joven de 16 años acusado de dispararle a Rafael D. Cuando la policía llegó al lugar el fuego ya se había iniciado y el clima era de tensión por un grupo de al menos 15 vecinos que se había abalanzado contra la vivienda.

Vecinos enojados

En ese contexto los vecinos también prendieron fuego una moto relacionado al sospechoso. El clima de tensión escaló cuando arribó la policía y los agentes también fueron agredidos por los vecinos.

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El grupo que se había reunido alrededor de la casa del sospechoso comenzó a insultar a los agentes y a tirarles piedras. Misma actitud tuvieron contra el cuerpo de Bomberos Zapadores que llegó al lugar para sofocar el indencio en la vivienda.

Dentro del patio de la casa estaba el joven sospechoso. Primero fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo, donde le curaron dos cortes en el cuero cabelludo. Luego quedó a disposición de la fiscalía de Menores, donde se ordenó como una de las primeras medidas un dermotest para determinar si, como acusaban los vecinos, efectuó un disparo de arma de fuego.

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