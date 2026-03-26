El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe

Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes recorrieron el ex Servicio de Informaciones de Rosario, ubicado en Dorrego 624, en el marco del programa provincial “Jugá de memoria”.

A 50 años del golpe de Estado, Central Córdoba protagonizó una acción cargada de sentido en Rosario: el plantel, el cuerpo técnico y dirigentes del club visitaron el Espacio de Memoria Ex Servicio de Inteligencia, que funciona en Dorrego 624, en el edificio de la ex Jefatura de Policía de la Unidad Regional II. La actividad se dio en el marco de la conmemoración por el aniversario del quiebre institucional y también del lanzamiento del programa “Jugá de memoria”.

La iniciativa fue destacada desde el propio club como un gesto de concientización para mantener viva la historia y reforzar el compromiso con la memoria colectiva. En un contexto atravesado por los 50 años del golpe cívico-militar, la visita de Central Córdoba al ex Centro Clandestino Servicio de Informaciones se inscribió en esa línea: acercar a los actores sociales más representativos de la ciudad a uno de los sitios más sensibles de la historia rosarina.

Desde la institución de barrio Tablada remarcaron la importancia de la experiencia a través de un comunicado oficial. Allí señalaron: “Todo está guardado en la memoria”.

Luego precisaron: “En el día de hoy, nuestro plantel, Cuerpo Técnico y dirigentes visitaron el Espacio de Memoria Ex Servicio de Inteligencia, lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar”.

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En el día de hoy, nuestro plantel, Cuerpo Técnico y dirigentes visitaron el Espacio de Memoria Ex Servicio de Inteligencia, lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar



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El texto difundido por Central Córdoba puso el eje en el significado de la fecha y en el valor del recorrido. “A 50 años del golpe de estado, la recorrida invitó a la reflexión y al compromiso con la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos”, expresaron.

También dejaron en claro en qué contexto se desarrolló la actividad: “La visita ocurrió en el marco del lanzamiento del programa ‘Jugá de memoria’”.

Por último, el club agradeció formalmente la convocatoria: “Agradecemos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe por la invitación a un sitio de tanto valor histórico y social para nuestro país y nuestra ciudad”.

El programa “Jugá de memoria” y el rol social de los clubes

La participación de Central Córdoba se dio a partir de una invitación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, que impulsa el programa “Jugá de memoria”. La presencia de futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes en el ex Servicio de Informaciones buscó justamente tender un puente entre el deporte, la formación de los jóvenes y la construcción de ciudadanía.

En esa línea se expresó el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, quien destacó la dimensión simbólica de la actividad y el peso social de las instituciones deportivas. “El plantel de Central Córdoba copó la sede de Casa de Gobierno en Rosario (ex Centro Clandestino Servicio de Informaciones) para el lanzamiento del programa ‘Jugá de memoria’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emiliojaton/status/2037151679565402186&partner=&hide_thread=false El plantel de Central Córdoba copó la sede de Casa de Gobierno en Rosario (ex Centro Clandestino Servicio de Informaciones) para el lanzamiento del programa “Jugá de memoria”. pic.twitter.com/1hzJUVfb0H — Emilio Jatón (@emiliojaton) March 26, 2026

Jatón subrayó además que la convocatoria a un club como Central Córdoba no es casual. “Porque el fútbol mueve multitudes, pero en Santa Fe nuestros clubes son mucho más que un deporte: son el corazón del barrio y cumplen un rol social fundamental”.

Su planteo apuntó a una idea central en este tipo de iniciativas: que los sitios de memoria no queden reducidos a una evocación aislada, sino que se transformen en espacios activos de formación y reflexión. “Recorriendo nuestros sitios de memoria y formando a los jóvenes, nos aseguramos de que el pasado sea una herramienta de futuro. Es la forma de sostener la vida democrática en nuestra provincia. Nunca Más”.