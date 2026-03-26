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La Fifa introduce fuertes cambios en el reglamento del fútbol: cuáles son y qué efectos buscan

Las nuevas normas comenzarán a aplicarse en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que empieza en algo más de dos meses

26 de marzo 2026 · 14:22hs
La Fifa busca evitar demoras para agilizar el juego. El VAR también tendrá nuevas facultades.

La Fifa busca evitar demoras para agilizar el juego. El VAR también tendrá nuevas facultades.

La Fifa sorprendió al mundo del fútbol al anunciar una serie de modificaciones profundas al reglamento que empezarán a aplicarse oficialmente en el Mundial 2026. Las medidas apuntan esencialmente a evitar la pérdida de tiempo deliberada y agilizar el juego.

La búsqueda de la Fifa es erradicar las mañas tradicionales que interrumpen la fluidez del juego. También, le dará más potestades al VAR para evitar injusticias.

En ese sentido, la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México será el laboratorio de un conjunto de normas que prioriza la cantidad efectiva de tiempo de juego.

Muy estrictos con las demoras en los cambios de jugadores

Uno de los cambios más disruptivos será el control estricto de los cambios. A partir de ahora, el jugador que sea sustituido dispondrá de un máximo de 10 segundos para salir de la cancha. Si el futbolista excede este límite de forma deliberada, el reglamento castigará al equipo: el sustituto no podrá ingresar inmediatamente, sino que deberá esperar un minuto completo con la pelota en juego.

También se implementará el “cronómetro de 5 segundos” para los saques de costado y de arco. Si el árbitro considera que un jugador está demorando la reanudación del juego, iniciará una cuenta regresiva visual. En caso de superar el tiempo, la consecuencia será severa: el saque lateral pasará al rival, y si ocurre en un saque de arco se concederá un tiro de esquina para el equipo contrario.

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Los cambios que impondrá la Fifa

Sustituciones relámpago: el jugador que sale tiene solo 10 segundos; si tarda más, su equipo juega con uno menos durante un minuto.

Cronómetro en saques: límite de 5 segundos para reanudar desde la banda o el arco. El incumplimiento otorga la posesión al rival.

Atención médica externa: salvo en faltas de tarjeta, cualquier jugador atendido en el campo debe esperar un minuto afuera antes de reingresar.

VAR ampliado: el videoarbitraje ahora intervendrá en segundas amarillas y en la corrección de tiros de esquina mal otorgados.

Respeto al árbitro: solo el capitán puede dialogar con el árbitro; cualquier otro jugador que se acerque será amonestado.

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Más facultades al VAR

El VAR recibirá una actualización de software reglamentario fundamental. Por primera vez, tendrá la potestad de revisar segundas tarjetas amarillas que desemboquen en una expulsión, evitando así rojas injustas que condicionen el desarrollo del torneo.

Además, se habilitará la revisión de saques de esquina mal concedidos, una de las quejas más recurrentes de los defensores en los últimos años.

Estas herramientas permitirán que las posiciones del Mundial 2026 se definan por méritos deportivos y no por errores de apreciación humana en jugadas críticas.

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