Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

La vitrina donde se encontraba había sido destruida por manos anónimas. Además, se llevaron la corona y un Rosario de la imagen que, ahora, fue restaurada. Convocaron a rezar en el lugar

La virgen de Puerto Norte volverá a su lugar. La imagen mariana será recolocada en la ermita vandalizada el pasado 16 de marzo. El regreso se programó para este jueves y será con los honores del caso : se realizará un "acto de reparación, rezo del Santo Rosario y bendición" para darle la bienvenida a Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

La actividad, según pudo saber La Capital, será, a partir de las 17, frente al Barquito de Papel, a la vera del río Paraná y a la altura de avenida Francia, donde se encontraba desde hace unos diez años. Allí permaneció hasta que manos desconocidas dañaron la vitrina que la exhibía.

El ataque tuvo dos etapas: inicialmente delincuentes rompieron vidrios de la ermita y se llevaron la corona y el Rosario de la escultura. Horas después, ya durante la madrugada del 17 de marzo, vecinos notaron que la imagen completa de la virgen había desaparecido del lugar.

Pero fue recuperada aparentemente por una mujer responsable de haber tramitado en su momento su instalación. La imagen fue sometida a un proceso de restauración de sus colores desgastados por efecto del sol. Es que no estaba rota y se aprovechó para mejorarla.

Mientras tanto, se inició la reparación del lugar dañado. Este medio supo que María fue trasladada a la parroquia San Juan Evangelista, vinculada al Colegio Obispo Boneo, en Gorriti al 600, donde permaneció en los últimos días. Justamente allí, muy cerca del lugar donde la estatua se hallaba, se organizó el regreso.

Convocatoria para venerar a la virgen

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Para el acto de reposición (este 26 de marzo), se pensó en una convocatoria abierta a vecinos y fieles, buscando que la presencia de la comunidad sirva como un acto de desagravio y vigilancia colectiva del espacio.

La situación motivó la denuncia de vecinos y organizaciones que destacaron el valor simbólico del sitio, muy frecuentado tanto por rosarinos como por turistas. Vecinos la zona suelen contar que mucha gente se acerca y se detiene frente a la virgen de Fátima. Se trata de fieles que concurren especialmente y muchas otras personas que, mientras corren o caminan por ese sector de alto tránsito recreativo y deportivo, tocan la vitrina a modo de pedido o agradecimiento.

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Ahora, tras el trabajo de restauración, la imagen quedó en condiciones de regresar a su sitio. La intervención incluyó mejoras en el sistema de protección, con la colocación de un vidrio más resistente.

Desde la parroquia San Juan Evangelista explicaron que el regreso previsto consistirá en una breve caminata hasta el lugar y un momento de oración colectiva.

"Todos somos responsables de lo público"

El párroco de la iglesia, Lucas Policardo, destacó que, si bien el hecho generó dolor, no considera que haya sido un ataque dirigido específicamente contra lo religioso, sino más bien una expresión de vandalismo habitual. En esa línea, planteó que lo ocurrido debe interpretarse como una oportunidad para reforzar el compromiso social con el cuidado de los espacios comunes. "Paso por varios barrios y observo este tipo de situaciones", marcó el sacerdote antes de expresar: "No sé qué pasa por el corazón de una persona que actúa así".

"Todos somos responsables de lo público", sumó e instó al cuidado de la imagen y su ermita "de Blindex muy difícil de romper".

Además, subrayó que la figura de la Virgen de Fátima está asociada al mensaje de paz, por lo que la reposición de la imagen busca convertirse en un símbolo frente a un contexto social atravesado por la violencia.

En ese sentido, convocó a la comunidad a involucrarse activamente en la construcción de vínculos más solidarios y a canalizar los conflictos de manera pacífica.