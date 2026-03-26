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Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

La cuarta edición será del 1º al 5 de abril y convocará a marcas rosarinas de la industria textil que ofrecerán sus productos a precios con descuento

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

26 de marzo 2026 · 06:30hs
El éxito de las anteriores ediciones convirtió a Outlet Rosario en un evento de referencia para el comercio de indumentaria de la ciudad y la zona. 

El éxito de las anteriores ediciones convirtió a Outlet Rosario en un evento de referencia para el comercio de indumentaria de la ciudad y la zona. 

Del 1º al 5 de abril, en los tres galpones de la ex-Rural, con entrada libre y gratuita, se desarrollará la primera edición 2026 de Outlet Rosario, el encuentro que ya se convirtió en una referencia para el comercio de indumentaria de la ciudad y la zona.

Habrá ofertas en todos los artículos, con el objetivo de potenciar las ventas de las distintas marcas textiles y alivianar el bolsillo de los rosarinos. Por las tres primeras ediciones pasaron 240 mil personas y se vendieron 5.400 millones de pesos.

Organizado por la Municipalidad de Rosario, el primer evento del año refuerza su propuesta con tres galpones que amplían la oferta de productos y mejoran la experiencia de compra para el público. En total, más de 40 fábricas rosarinas de ropa que producen en la ciudad participarán del evento, ofreciendo promociones especiales de fin de temporada, con precios accesibles y productos de calidad.

>> Leer más: Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Entramado local

"Rosario tiene 240 empresas del sector textil, indumentaria y calzado, y el Outlet es la herramienta que las vincula con la ciudadanía. Desde la primera edición, cuando participaron 18 empresas, hasta esta cuarta edición con más de 40, el crecimiento habla por sí solo. Es una política pública que genera oportunidades para el empresario y precios convenientes para quienes consumen", señaló Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo.

El evento se desarrollará del miércoles 1 al domingo 5 de abril, de 12 a 20, excepto el domingo que abrirá una hora antes, de 11 a 20. La entrada es libre y gratuita, con ingreso por bulevar Oroño 2493, lo que garantiza acceso abierto para todo el público y una amplia franja horaria de funcionamiento.

Outlet Rosario es una política pública que busca fortalecer el entramado comercial local y generar nuevas oportunidades de venta para las marcas de la ciudad. Las propuestas se componen de indumentaria deportiva, urbana, infantil, calzado y accesorios, en una iniciativa que ofrece una propuesta de consumo accesible con identidad local.

Además, el Outlet contará con un patio gastronómico con foodtrucks, pensado para brindar una experiencia integral que combine compras, paseo y disfrute en familia.

>> Leer más: Llegó a La Favorita un outlet con marcas rosarinas y precios únicos: todo lo que hay que saber

Una marca registrada

Con una convocatoria que en sus ediciones anteriores totalizó 240 mil personas y generó un volumen de ventas que superaron los 5.400 millones de pesos, el evento se consolida como una herramienta concreta para potenciar la industria textil y de diseño de Rosario. También permite acceder a indumentaria y calzado de primera calidad a muy buenos precios.

La primera edición se realizó en agosto del 2024 en el CEC, con 18 marcas y reunió a 50.000 personas en cuatro días, con más de 19.000 tickets emitidos. Además, se registraron 10.000 prendas vendidas por día y ventas que superaron los $1.000 millones.

Ante el innegable éxito y el pedido de más fábricas para sumarse al evento, la segunda edición se trasladó al predio de la ex-Rural. En marzo de 2025, 33 marcas rosarinas recibieron a más de 90.000 visitantes y registraron ventas por $1.980 millones.

En agosto del año pasado se desarrolló la tercera edición, donde participaron 40 marcas locales distribuidas en tres espacios (uno de ellos exclusivo de ropa deportiva), con una mayor diversificación de la propuesta, 100.000 participantes y ventas que llegaron a los $2.200 millones.

Industria local

Por su parte, Sabrina Brachetta, subsecretaria de Producción, destacó: "Rosario produce, diseña y vende. El Outlet es la expresión de eso: una ciudad que apuesta por su industria local y que le ofrece a su gente la posibilidad de comprar calidad a precios accesibles, directo de quien lo fabrica", poniendo en valor el impulso a la industria local y el acceso a productos de calidad a precios accesibles.

Entre las marcas participantes, se cuentan Archie, Gufo, This Week, Oassian, Point, Titanitos, Hierro, San Marino, Hardway, Spy, Unimog, Ringo, Donkap Jeans, Tibbon, Elda, Laundry, Cooper, La Esquina de las Remeras, Fiume, The Bag Belt, Chubby Gang, Nasa, Lotus, Enfants, Hardfield, Huapi, Tannery, Melocotón, Sibari, Dorothy, Japón, Solido, Vandalia, Balance Fit, Kion, Squash, Lago Di Como, Stk y Sonder, conformando una amplia variedad de marcas locales dentro de una oferta diversa del sector textil rosarino.

>> Leer más: Outlets de indumentaria: entre los descuentos para clientes y la necesidad de descomprimir stock

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