Extorsión en Newell's: condenaron a un barrabrava vinculado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

Luciano Gallardo fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por integrar una asociación ilícita vinculada a la barra de Newell’s y por participar en la extorsión a Ignacio Astore. La banda de Los Monos y el dinero ilegal de los negocios de la cancha

Las banderas exhiben claros mensajes a la interna de la barra y al mundo del delito local.

En una audiencia llevada a cabo el jueves en el Centro de Justicia Penal , la jueza Valeria Pedrana condenó por medio e un procedimiento de juicio abreviado a Luciano Gallardo 6 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de extorsión simple y agravado y asociación ilícita. Gallardo formó parte de una organización criminal destinada a cometer una multiplicidad de delitos contra las personas, la propiedad, la libertad y la seguridad pública, a través de los cuales procuraban obtener un lucro indebido con los distintos negocios asociados a la barra brava del Club Atlético Newell’s Old Boys.

La Fiscal Paula Barros le atribuyó a Luciano Gallardo haber formado parte de esa organización criminal para obtener dinero recibido por la dirigencia de la institución deportiva ante cada partido disputado de local, la reventa de entradas de protocolos, la organización de eventos, el cobro por estacionamiento en lugares públicos y el cobro de comisión por la venta de comidas y bebidas en los denominados “carritos”.

Además le sumó que junto a Leandro "Pollo" VInardi, Sabrina Barrías y otras personas a las aún falta imputar, idearon y perpetraron las maniobras extorsivas tendientes a ocasionar un perjuicio patrimonial al Club Atlético Newell’s Old Boys, concretamente en la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), materializado en exigencias ilegítimas hacia Ignacio Astore en su carácter de presidente de la referida entidad deportiva.

Arrogándose facultades no previstas en el estatuto de la institución deportiva, los líderes y referentes de la barra brava organizaron, sin el aval de la dirigencia, una fiesta de inauguración de los parrilleros del club el 8 de julio de 2024, contratando artistas musicales. Al conocer el entonces presidente de Newell's, Ignacio Astore, la novedad, prohibió la realización porque no se daban las condiciones de seguridad para que el evento se desarrollara.

Luciano, el enviado

Como consecuencia de esto, Luciano Gallardo, en cumplimiento de las órdenes impartidas por Leandro y Sabrina, exigió indebidamente en forma reiterada al presidente de la institución la entrega de la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000). Finalmente, la dirigencia abonó la suma de tres millones de pesos (3.000.000), que fueron entregados por el jefe de seguridad del club a Luciano Gallardo en horas de la tarde del martes 30 de julio de 2024 en el interior de la entidad deportiva.

La jefatura de la asociación ilícita era ejercida por Ariel Máximo Cantero, quien en 2024 estaba detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº II de Marcos Paz, encargándose principalmente de escoger a los líderes y referentes de la barra brava, quienes debían rendirle el dinero recaudado ante cada partido disputado como local por el equipo.

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Para desempeñar la gerencia de la barra brava Cantero confió en su mano derecha, Leandro Vinardi., quien estaba detenido en el Pabellón A de la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.Ante esta situación Vinardi incorporó a su pareja, Sabrina Barrías con el objeto de renegociar las condiciones dinerarias.En tanto Ariel Máximo Cantero favoreció la creación de una célula liderada por Alejandro Nicolás "Rengo" Ficcadenti, para que dispute a Leandro Vinardi la jefatura de la barra brava.

Este conflicto terminó el 22 de julio tras la decisión de Ariel Máximo "Guille" Cantero de que el Polllo siga siendo el principal referente de la barra brava, comunicada a los líderes de ambas facciones a través de su nexo, Diego Cantero, primo de "Guille".

La barra y Guille

La estructura criminal tuvo su inicio al menos desde el día enero de 2024, fecha en que Guille comenzó a entablar contacto en forma telefónica con "Rengo" Ficcadenti a través de llamadas trianguladas, y finalizó en agosto 2024 con la detención de Sabrina Barrías, Luciano Gallardo y Emir Rodríguez y luego a Ficadentti y Sergio Gabriel Di Viani.

Guille era el jefe y beneficiario de actividades tales como el manejo de los carritos de choripán, el manejo de entradas y las recaudaciones de todo tipo y concepto ligadas a los días en que el club jugaba como local. Diego Gabriel Cantero oficiaba de nexo de Guille con las distintas personas ubicadas jerárquicamente en los escalafones inferiores de su estructura.

Leandro Vinardi era el ladero de Guille y fue quien gerenció la barra brava de Newell's Old Boys, estableciendo a cambio la obligación de entregarle un porcentaje de lo recaudado con los distintos negocios ilícitos vinculados a la misma, como estaba detenido la entronizó a Sabrina Ivana Barrías, a quien le transmitía las órdenes a través del teléfono fijo del pabellón.

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Luego de asegurar su jefatura de la barra brava por orden de Guille y a sabiendas que Ficadentti le hacía sombra, VInardi organizó junto a Barrías la ejecución del ataque armado contra el domicilio de una vocal del club, perpetrado en fecha 27de julio de 2024.

Finalmente y luego de varios atentados, planificación de crímenes y uso de tiratiros de todo tipo, se logró el acuerdo de las dos bandas antagónicas a partir de la mediación de Diego Cantero, familiar de Guille.