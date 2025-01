Una película argentina fue elegida la mejor del siglo por especialistas de todo el mundo

La elegida resultó ser “La ciénaga (2001)”, ópera prima de Lucrecia Martel. Le siguieron “No quarto da Vanda” (2000), del portugués Pedro Costa, “Mullholland Drive” (2001), del estadounidense David Lynch, “As I Was Moving Ahead Occasionally, I Saw Brief Glimpses Of Beauty” (2000), de Jonas Mekas (además de ver su cine, se recomienda chequear sus libros editados en español por la editorial argentina Caja Negra), A torinói ló (“El caballo de Turín, 2011), de los húngaros Béla Tarr y Ágnes Hranitzky; y "Le livre d’image" (2018) de Jean-Luc Godard.