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"La virgen de la tosquera", exitosa película argentina, llega al streaming

El film basado en cuentos de Mariana Enríquez convocó a más de 85000 espectadores en cines y desde el viernes se podrá ver en plataformas

26 de marzo 2026 · 11:48hs
La película argentina La virgen de la tosquera llega a plataformas después de convocar a más 85000 espectadores en el cine

La película argentina "La virgen de la tosquera" llega a plataformas después de convocar a más 85000 espectadores en el cine

“La virgen de la tosquera” fue un fenómeno del verano. Estrenada en los primeros días de 2026, la película dirigida por Laura Casabé y basada en cuentos de Mariana Enríquez, se convirtió en una de las producciones nacionales más convocantes de la temporada, con un total acumulado de más de 85000 espectadores. Para quienes se la perdieron en pantalla grande o quieran volver a disfrutarla, desde este viernes 27 se podrá ver en HBO Max.

Luego de su paso por los prestigiosos festivales de Sundance y Sitges, se consagró en el Bafici como ganadora de la Competencia Argentina. Pero más allá de las buenas críticas, logró también conquistar a la audiencia cuando llegó a cines.

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De qué se trata "La virgen de la tosquera"

La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en el conurbano bonaerense y están enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En el verano de 2001, marcado por la crisis social y económica del país, irrumpe Silvia, una mujer mayor y más experimentada que despierta el interés de Diego y altera el equilibrio del grupo. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra que cambiará sus vidas para siempre.

El filme está basado en dos relatos de Mariana Enríquez, incluidos en el libro “Los peligros de fumar en la cama”. Para la adaptación, la directora y el guionista Benjamín Naishtat (“Rojo”, “Puan”) eligieron “El carrito” y el texto que da nombre a la película.

“La virgen de la tosquera” combina el relato coming of age con elementos de terror. Construye una tensión creciente movilizada simultáneamente por el contexto cada vez más precario (donde el miedo a ser todavía más pobre prevalece) y el desencanto amoroso de Natalia. Como es propio de la literatura de Enríquez, hay elementos sobrenaturales vinculados a espiritualidades paganas y mitologías rurales. Una mixtura que la convierte en una película hipnótica, entretenida y potente.

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