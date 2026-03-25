Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado

Tres trabajadores de prensa asesinados durante el terrorismo de Estado desarrollado entre el último año del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y la dictadura cívico-militar fueron identificados en los últimos días , según anunciaron este miércoles dirigentes del Sindicato de Prensa Rosario, durante una conferencia de prensa desarrollada en el Museo de la Memoria.

Los tres trabajadores de prensa identificados son el obrero gráfico del Diario La Capital Mario Eduardo Russo, el camarógrafo de Canal 5 Mariano Martínez Villalonga y el periodista y locutor de LT8 Radio Rosario Alfredo Mónaco.

Nacido en 1948, Mario Russo era hijo de Manuel Eduardo Russo y de Elsa Amelia Chimenti y, a los 16 años, comenzó a trabajar como aprendiz de linotipista en el Diario La Capital, donde se afilió al Sindicato de Prensa Rosario. Militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El 11 de octubre de 1975, un grupo de cinco militantes del ERP fue cercado por efectivos de la Guardia Rural de la Policía y del Ejército, en una casa abandonada situada en cañada Carrizales, entre Díaz y Clarke, donde se habían refugiado, y durante el enfrentamiento fueron asesinados Mario Eduardo Russo, Eduardo Mario Favario Salteri, Santiago Hernán Krasuk Meirovich, Susana del Carmen Giacche Terrado y Sergio Efraín Schneider Grosso.

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Sus cuerpos fueron trasladados a la comisaría de Clarke, e intervino el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario. El 14 de octubre de 1977, el tribunal resolvió el “sobreseimiento provisorio” de la causa, situación que se mantiene hasta la actualidad.

Por su parte, Mariano Martínez Villalonga, nacido el 22 de septiembre de 1946, era hijo de Lucrecia Villalonga de Martínez, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de Rosario. Conocido como Nito, Viru -por su cabello- o Rengo -por las secuelas de la poliomielitis-, en los primeros años de la década del 60 estudió fotografía y luego trabajó como camarógrafo y asistente de dirección en Canal 5.

Luego se trasladó a la ciudad de Santa Fe, donde estudió cine y comenzó a militar en política en la Organización Comunista Poder Obrero y trabajó como reportero en El Nuevo Diario. En 1975 regresó a Rosario y realizó un relevamiento fotográfico de Villazo.

Alejado de la militancia se iba a radicar en la ciudad mendocina de San Rafael, pero la tarde del 27 de enero de 1977, cuando iba a despedirse de su familia, su auto fue chocado por el vehículo de un grupo de policías de civil en las avenidas Pellegrini y Francia, quienes lo secuestraron y desde entonces permanece desaparecido.

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Su nombre figura en los registros de detenidos-desaparecidos del Parque de la Memoria y en los registros de La Calamita. Su auto habría sido visto conducido por miembros de la patota de Feced, en el Servicio de Informaciones.

En tanto, el periodista y locutor de LT8 Alfredo Mónaco no sólo fue una voz reconocida de la radio sino que también desempeñó funciones administrativas y de mediación laboral como inspector de leyes y secretario de conciliación en la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, desde donde promovió la defensa de derechos laborales.

Sus compañeros de la radio lo recuerdan como una voz muy reconocida y notable como locutor. Fue secuestrado y asesinado. A los 31 años, su cuerpo fue hallado el 27 de julio de 1976 en las inmediaciones de la traza de la actual avenida Circunvalación y Córdoba, de Rosario. Su nombre figura en los registros del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), sin más datos que aporten a su vida y asesinato.

Durante la conferencia de prensa, la secretaria de Organización del Sindicato de Prensa Rosario, Stella Hernández, informó que “los tres compañeros fueron víctimas del terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar, que atravesó la Argentina en la década de 1970. Hoy buscamos devolverles parte de su identidad como trabajadores de prensa y de la comunicación. Recordarlos es un acto de memoria que reafirma el compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos”.