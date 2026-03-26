En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos: qué pasará con ellos

Tres de ellos son volantes de marca y el cuarto es más ofensivo. El 1º de julio volverán a ser parte del club del Parque

Guillermo Balzi juega en la Liga de Grecia, donde este año participó en 21 partidos, hizo tres goles y dio tres asistencias. En la foto grita un gol de Newell's contra Aldosivi en la Copa Argentina.

Newell's tiene un año cuesta arriba y en junio deberá reforzarse para no correr el riesgo de perder la categoría. El club viene de un muy mal mercado de pases y tendrá que corregir la mira para no volver a equivocarse. Además, volverán al Parque cuatro futbolistas que están a préstamo.

Los jugadores que pertenecen a la institución pero juegan en otros equipos son Juan Ignacio Méndez, Guillermo Balzi, Martín Fernández Figueira y Fabricio Tirado. Sus préstamos terminan el 30 de junio, por lo que desde el día siguiente volverán al club.

"Juani" Méndez juega actualmente en Instituto. El mendocino se inició en Argentinos Juniors y luego pasó por Talleres, San Lorenzo y Vélez. En 2024 llegó a Newell's y a mediados de 2025 se fue a préstamo al club cordobés. Es volante y tiene 28 años.

Balzi, de 24 años y también volante, se formó en las inferiores rojinegras. Debutó en primera en 2021 y hasta 2023 jugó 40 partidos y marcó dos goles. Actualmente está en APO Levadiakos de Grecia, donde tiene una muy buena temporada: jugó 21 partidos, en los que marcó tres goles y dio cinco asistencias.

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Martín Fernández y Fabricio Tirado

El uruguayo Fernández llegó a Newell's a principios de 2025 proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Duró poco, ya que a mediados de esa temporada se fue a préstamo al Albacete español. Como los dos futbolistas anteriores, también es volante.

Como Balsi, Tirado también se formó en Newell's pero casi no tuvo oportunidades en la primera división. Está a préstamo en Miramar Misiones, Uruguay, donde hasta ahora no hizo una gran campaña. Es volante, pero a diferencia de los otros tres, es más ofensivo.

Todos regresarán al Parque el 1º de julio y el club deberá decidir qué hace con ellos, si los incorpora al plantel que conduce Frank Kudelka o trata de volver a negociarlos, a préstamo o en forma definitiva.