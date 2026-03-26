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Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Este jueves, desde las 19, habrá un brindis y una feria americana en el mítico reducto del pasaje Fabricio Simeoni. El sábado, fiesta en la calle

26 de marzo 2026 · 13:49hs
Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Será el último brindis. La última reunión antes de que el mítico bar Berlín apague definitivamente sus luces y la oportunidad para que su público se lleven un souvenir del lugar emblemático de la década del 90, donde actuaron Pappo, Willy Crook, Bersuit Vergarabat, Daniel Melingo, Los Piojos, Luis Salinas, Las Pelotas, La Mississippi, Diego Frenkel, Palo Pandolfo o Antonio Birabent.

Esta tarde, a partir de las 19, en el local del pasaje Simeoni se realizará una feria americana donde se venderán muebles y diversos objetos que marcaron la estética del bar. Entre ellos, los programas enmarcados de cada uno de los espectáculos que se desarrollaron allí o la bola de espejos que iluminaba el lugar.

La propuesta se hizo pública en las redes sociales del Berlín como una invitación "a recorrer el lugar por última vez, volver a tomarse un trago/birra, llevarse algún recuerdo del bar por un precio simbólico". Será la previa del último baile que se realizará en la cortada el sábado. Una despedida a la altura del lugar.

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>> Leer más: El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

El bar Berlín, un emblema de Rosario

Berín abrió sus puertas a inicios de los 90. El nombre del bar no fue casual. Se inspiró en la caída del Muro de Berlín en 1989, aquel reencuentro de dos culturas separadas, y funcionó desde su origen como metáfora de un espacio sin fronteras, donde convivían géneros, generaciones y disciplinas. "No reconocíamos fronteras a la hora de activar el escenario", decía su dueño, Luis María "Lulo" Corradín, cuando el bar cumplió 20 años y el suplemento Cultura de La Capital le dedicó tres páginas bajo el título "Un símbolo que perdura. El bar de la cortada empedrada". Ya entonces quedaba claro que no era un bar más.

El subsuelo de la cortada fue vidriera de obras de teatro, escuela de teatro, café concert, música de todos los géneros, poesía, pintura, fotografía, video, clowns, cine, humor y hasta radio en vivo. La lista de artistas que pasaron por su escenario es un recorrido por lo mejor de la música argentina de las últimas décadas: Pappo, Willy Crook, Bersuit Vergarabat, Daniel Melingo, Los Piojos, Luis Salinas, Las Pelotas, La Mississippi, Diego Frenkel, Palo Pandolfo, Antonio Birabent. El humor tuvo su lugar con personajes como Mimí Nervios y Mariquena del Prado. Alejandro Dolina también dejó su impronta en esas paredes. El subsuelo fue además set de filmación de Días de Mayo, el film de Gustavo Postiglione. Por esa trayectoria, el Concejo Municipal de Rosario le otorgó un reconocimiento a sus dueños.

Dos décadas de actividad convirtieron al Berlín en algo difícil de clasificar. No era solo un bar ni solo un boliche ni solo una sala de teatro: era las tres cosas al mismo tiempo, y también era un punto de encuentro de generaciones que no tenían muchos otros espacios en común. Cuando cerró, Rosario perdió uno de sus lugares más emblemáticos.

Semanas sensibles en el pasaje Simeoni

La despedida llega en un momento sensible para el pasaje Simeoni. El primero de marzo cerró la Parrillita de Don Alberto, otro de los históricos de la cortada, cuyo inmueble fue vendido para un nuevo desarrollo inmobiliario. Antes, en 2021, el Jekyll & Hyde había corrido la misma suerte. La cortada empedrada que lleva el nombre del poeta rosarino Fabricio Simeoni acumula pérdidas que muchos vecinos y habitués sienten como irreversibles.

>> Leer más: El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable para los rosarinos: cierra la parrillita de Don Alberto

El edificio del Berlín, a diferencia de los otros, tiene protección patrimonial de grado 2.1 y no puede ser demolido. Pero su futuro sigue siendo incierto.

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