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El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

Distintos sectores internos pidieron democratizar la toma de decisiones en el justicialismo provincial. ¿Habrá convocatoria de la conducción partidaria?

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

26 de marzo 2026 · 06:10hs
La conducción partidaria recibió varios reclamos para que amplíe la toma de decisiones frente a un 2027 decisivo en materia electoral.

Foto: Archivo / La Capital.

La conducción partidaria recibió varios reclamos para que amplíe la toma de decisiones frente a un 2027 decisivo en materia electoral.

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas: en los últimos días, distintos espacios internos elevaron sus respectivos pedidos a la conducción partidaria para que amplíe la toma de decisiones frente a un 2027 decisivo en materia electoral.

A fines de 2025, la dirigencia justicialista apostaba a materializar un cónclave con el objetivo de acordar la realización de un congreso provincial partidario (antes que concluya abril próximo). Pero ese llamado continúa en espera.

La conducción del peronismo de Santa Fe recae institucionalmente sobre el sector de los senadores provinciales (que encarna Guillermo Cornaglia, presidente del partido) y el acompañamiento del rossismo, entre otros.

Inquietud en el peronismo santafesino

La inquietud fue in crescendo ya que está pendiente la discusión de fondo sobre cómo debe llegar el PJ santafesino a 2027. La unidad sigue siendo un factor determinante para garantizar su competitividad en un escenario de tercios en la provincia.

Cerca de la cúpula partidaria se limitaron a deslizar a La Capital: “La convocatoria llegará en el momento indicado”. Y, si bien el tono no fue beligerante, les resultó llamativa la preocupación manifestada en la actualidad por los mismos referentes peronistas que, a su entender, tomaron distancia de las resoluciones del PJ un año atrás.

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Los días por venir pondrán a prueba la cohesión entre las distintas tribus del peronismo provincial.

Los días por venir pondrán a prueba la cohesión entre las distintas tribus del peronismo provincial.

Por un lado, Hacemos Santa Fe, el espacio que conduce el exgobernador Omar Perotti, fue el primero en presentar un escrito en el que plasmó su reclamo por la designación de apoderados, la creación de una nueva junta electoral y el armado de una flamante mesa de acción política. Y reprochó la no convocatoria a los principales órganos partidarios, instancia que atenta contra la toma de decisiones “de modo más democrático”.

>>Leer más: Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Durante su último cónclave de 2025, en Rosario, el perottismo había fijado su objetivo de tallar con fuerza en el armado del justicialismo provincial de cara a 2027. El espacio cimentó su posición con los resultados electorales cosechados el año pasado.

Otros planteos enfocados en la toma de decisiones

Al planteo de Hacemos fueron sumándose los de otros actores del PJ santafesino: Marcelo Lewandowski, Leandro Busatto, Florencia Carignano (en representación de La Cámpora), la exsenadora nacional María de los Ángeles Sacnun y el Movimiento Evita.

Un punto en el que todos coinciden es la continuidad de las Paso. La no realización en 2025 de las primarias a nivel nacional (algo que podría volver a ocurrir el año próximo) complicó el armado de la oferta electoral del espacio.

Y la reforma electoral que asoma en Santa Fe también pondrá a prueba la cohesión entre las distintas tribus del peronismo provincial.

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