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El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull

"Entre dos muchachos tuvieron que asfixiar con una soga al animal para que suelte a mi nieta", contó la mujer. La niña se encuentra estable

25 de marzo 2026 · 12:18hs
Ataque de un pitbull a una nena de 6 años. La casa de San Cayetano al 1400 donde sucedió todo

Foto: Maxi Klanjscek

Ataque de un pitbull a una nena de 6 años. La casa de San Cayetano al 1400 donde sucedió todo

Kimberly Abigail, la nena de 6 años que ayer fue atacada por un perro pitbull, evolucionaba bien de las múltiples heridas que sufrió. Esta mañana permanecía internada en observación en el Hospital de Niños Zona Norte, pero según contó su abuela en las próximas horas le darían el alta para que pueda volver a su casa, en pasaje San Cayetano al 1400.

Tita contó por radio el dramático momento que vivieron ayer cuando su nieta fue a jugar a la casa de una vecinita de la misma cuadra, un lugar que solía frecuentar y en el cual vive el perro que casi mata a la criatura. “El perro se crió de chiquito en ese lugar y mi nieta siempre fue a jugar ahí con la amiguita. No sé por qué el perro la desconoció, ya que la nena siempre va allí”, señaló la mujer.

Todo sucedió cuando Kimberly jugaba con su amiga en una casita de madera que la vecinita tiene en la planta alta de la vivienda. “En un momento, el perro se acercó, la desconoció y la mordió. La señora que estaba ahí quiso ayudar, pero el animal no soltaba a nieta”.

Reacción ante el ataque del perro

Tita contó que tuvieron que intervenir su hijo "y dos muchachos más para hacer que el perro largue a la nena. El perro estaba como rabioso. En el forcejeo, la soltaba de un lado y la volvía a morder por otro. La nena fue lastimada en las nalgas, en un brazo, en la cara, cabeza, en las piernas”, resumió.

>> Leer más: Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

La mujer precisó que en la cabecita de Kimberly, los médicos tuvieron que “ponerle tres puntos de sutura y tres puntos más en las nalgas. Ahora está estable, en la guardia del hospital de Niños Zona Norte en observación, posiblemente hoy le den el alta”.

pitbull mordió a nena
El pitbull que atacó a una nena de 6 años recibió un duro castigo para forzarlo a que suelte a la víctima

El pitbull que atacó a una nena de 6 años recibió un duro castigo para forzarlo a que suelte a la víctima

La abuela de la nena no entendía la reacción del animal ya que su nieta iba a la casa de la otra chica habitualmente a jugar. “No sé por qué la habrá desconocido. Habrá estado en celo y por eso la atacó. Es un perro bastante grande, de un año o año y medio. Mi nieto y mi hijo tuvieron que ahorcarlo con una soga para asfixiarlo y que suelte a la nena”, concluyó.

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