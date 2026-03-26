El Museo Estévez inaugura tres exposiciones sobre arte y naturaleza

El viernes 27 se habilitarán las muestras de Nicola Costantino, Fabiana Imola y Patricia Spessot, que abordan el vínculo con el entorno desde la cerámica, el dibujo y la acuarela.

Las acuarelas de Patricia Spessot son parte de las muestras que se podrán ver desde este viernes 27 en el Museo Estévez

El Museo Estévez inaugura tres nuevas exposiciones que proponen un recorrido en torno a la relación entre arte y naturaleza, a partir de distintas miradas contemporáneas. Las obras de Nicola Costantino, Fabiana Imola y Patricia Spessot articulan un diálogo donde se entrelazan percepción, memoria y formas de habitar el entorno. Se podrán ver desde este viernes 27 de marzo a las 19.

En el hall central, Nicola Costantino presenta “Inverso”, una instalación de cerámica contemporánea que recrea un jardín suspendido donde la lógica natural se invierte: las raíces crecen hacia el cielo y las flores descienden. Realizada con la técnica japonesa nerikomi, la obra construye un entramado de capas, colores y materialidades que, lejos de idealizar el mundo vegetal, funciona como una reflexión sobre los ecosistemas y la necesidad de repensar el vínculo con el medioambiente desde una perspectiva de regeneración.

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Por su parte, en “Formas animadas”, Fabiana Imola explora el universo vegetal a través de dibujos en tinta inspirados en sombras y estructuras orgánicas, en diálogo con procesos digitales. La propuesta reúne archivos de formas abstractas que, originalmente concebidos como fragmentos, se organizan aquí en una composición mural unificada que habilita una lectura colectiva.

En ese mismo espacio, la artista incorpora un gabinete con placas de vidrio intervenidas con vinilos negros, donde imágenes de su serie “Chia Jên” (familia o clan) se transforman mediante simetrías y espejados. Como en un teatro de sombras, emergen siluetas que sitúan la obra en un territorio intermedio entre lo orgánico y lo cultural, donde la naturaleza aparece también como un sistema de pensamiento.

El recorrido se completa con "Destellos del paisaje. Un ensayo visual para la llanura", de Patricia Spessot, una serie de acuarelas que aborda la llanura pampeana desde una perspectiva íntima. A partir de un archivo personal de fotografías tomadas durante más de diez años, la artista no busca reproducir el paisaje sino reinterpretarlo. En formatos pequeños, la obra condensa la amplitud del territorio y propone una aproximación sensible a un paisaje que modela la mirada.

Las exposiciones podrán visitarse desde el 28 de marzo hasta el 27 de junio, de martes a domingos y feriados, de 9 a 19.