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El tiempo en Rosario: jueves algo nublado y con una máxima de 26 grados

El SMN prevé una jornada con nubosidad variable, sin lluvias y temperaturas en ascenso. El tiempo se mantendrá estable durante todo el día

25 de marzo 2026 · 19:04hs
El tiempo en Rosario

Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario presentará este jueves de marzo condiciones estables, con nubosidad variable a lo largo de toda la jornada y temperaturas en ascenso, especialmente durante la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias y el tiempo se mantendrá dentro de parámetros típicos de un otoño cálido en la región.

La madrugada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de 16 grados, con viento leve del noreste. Durante la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura de 17 grados y viento del este.

Hacia la tarde se registrará el pico térmico del día, con una máxima de 26 grados y cielo parcialmente nublado, acompañado por viento del norte entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, el cielo volverá a mostrarse algo nublado, con una temperatura estimada en 20 grados y viento leve del noreste.

Sin lluvias en el horizonte

La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada, lo que garantiza continuidad en el buen tiempo que se viene registrando en la ciudad.

De esta manera, Rosario atravesará un jueves agradable, con temperaturas en ascenso y condiciones ideales para actividades al aire libre.

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