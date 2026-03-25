Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
La policía detuvo en Villa Gobernador Gálvez al presunto líder de la hinchada y a otras tres personas, en una causa que investiga amenazas y pedidos de dinero a Diego Lavezzi, actual presidente del club.
25 de marzo 2026·15:55hs
El jefe de la barra brava de Coronel Aguirre y otras tres personas fueron detenidas por la policía este miércoles en Villa Gobernador Gálvez acusadas por extorsionar a Diego Lavezzi, hermano del Pocho y actual presidente de la entidad deportiva. Además, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó requisas en la cárcel de Piñero.
En operativos en conjunto entre la PDI y el Servicio Penitenciario Provincial, las fuerzas de seguridad llevaron adelante un fuerte operativo con diez allanamientos en Villa Gobernador Gálvez y en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Como saldo cuatro personas quedaron a disposición de la justicia: tres de ellos en calidad de aprehendidos, mientras que el restante en calidad de detenido.
El accionar de la policía se dio en el marco de una causa que se investiga la fiscal Carla Ranciari por presuntas extorsiones a Diego Lavezzi, presidente del club Coronel Aguirre.
En total fueron 10 procedimientos, nueve en Villa Gobernador Gálvez y uno en distintas celdas de la cárcel de Piñero. Los allanamientos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI se realizaron en domicilios de Temporelli al 2000; Simón Bolívar al 2200; Levalle al 2600; Corrientes al 400; Pasaje 8 al 2100; Richieri al 2500 y 2800; Levalle al 2500; y Soldado Aguirre al 1800, todos de Villa Gobernador Gálvez.
Entre los nueve procedimientos en la ciudad quedaron a disposición de la justicia: Milton Emanuel T. de 43 años, Gastón Nicolás G., de 28 años, Damián Ezequiel O., de 31 años, y Gastón Ezequiel P. de 33 años. El primero de ellos sindicado como jefe de la barra de Coronel Aguirre.
Además de las cuatro personas, la policía secuestró una pistola bersa calibre 9mm y una pistola doble cañón calibre 32, 69 balas, 21 teléfonos celulares, dos pendrive, dos tarjetas de memoria, dos motos, tres plantas de marihuana y 1.231.500 de pesos en efectivo. También se llevaron para la investigación un contrato de alquiler y material de propaganda vinculado a la barrabrava de Coronel Aguirre.
En tanto, en Piñero, el Servicio Penitenciario secuestró un reloj inteligente oculto en el colchón de un interno.
Las medidas contaron con el apoyo táctico de grupos de irrupción de unidades regionales de Rosario, San Lorenzo, Coronda, Caseros y Villa Constitución, y de la Policía de Acción Táctica.
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