Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

La medida fue confirmada por la Coad. Reclaman que el gobierno cumpla con ley de financiamiento universitario y convoque a la paritaria nacional

Ante la falta de respuestas del gobierno nacional a una serie de reclamos —como el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la necesidad de una recomposición salarial— los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzaron una nuevo paro de una semana. La medida de fuerza será desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril .

"El altísimo acatamiento del paro total de actividades de la semana pasada es una nueva muestra de la bronca y la voluntad de lucha colectiva que tenemos para revertir la acuciante situación salarial", señalaron desde la Coad, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR.

Desde el sindicato advirtieron que " el gobierno nacional lleva más de 150 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario " y "más de 150 días robándonos el aumento que nos debe a los docentes, aumento que al día de hoy debería ser del 55 %".

"Más de 150 días ignorando la voluntad de todo un pueblo que manifestó en las calles que la universidad pública y gratuita es un derecho que no se toca", agregaron.

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Sin clases en la UNR

La semana pasada los docentes de la UNR y los de la UTN (las dos universidades púbicas de Rosario), realizaron una semana de paro. Entre otros puntos, alertaron que el 65 % de los docentes de la universidad cobran 250 mil pesos por mes. Son los profesores con dedicación simple, que cumplen 10 horas semanales. Los de dedicación exclusiva, con 40 horas semanales, apenas superan el millón y medio de pesos.

"El presupuesto universitario continúa en un piso histórico afectando directamente al conjunto de la comunidad universitaria: reducción de becas para estudiantes, congelamiento del presupuesto para gastos de funcionamiento, desfinanciamiento para las políticas de investigación, deterioro de las condiciones edilicias", señalaron desde la Coad, al tiempo que recordaron que "el plan de lucha nacional sigue en marcha con nuestras demandas irrenunciables: aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario y convocatoria a la paritaria nacional".