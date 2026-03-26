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Colapinto negó supuesto romance con una actriz: "Solterísimo"

Tras los rumores que vinculaban al piloto con una artista, el argentino habló del tema en la previa al GP de Japón de este fin de semana

26 de marzo 2026 · 13:29hs
Franco Colapinto fue vinculado amorosamente con al actriz Maia Reficco 

Franco Colapinto fue vinculado amorosamente con al actriz Maia Reficco 

Falsa alarma. Franco Colapinto está "solterísimo". Así lo declaró el mismísimo piloto en diálogo con el periodista Juan Fossaroli, en la previa al Gran Premio de Japón que se correrá este fin de semana.

A horas de que comiencen los entrenamientos en el circuito de Circuito de Suzuka, crecieron los rumores sobre una posible confirmación de romance del piloto de Alpine con una reconocida actriz con la que ya había sido vinculado anteriormente.

El joven talento de Alpine había dado que hablar en enero, cuando compartió una serie de fotos en sus redes sociales. En ese posteo se lo veía en distintas situaciones: con familia y amigos, caminando por la playa, jugando al golf e incluso en un encuentro con Bizarrap. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una imagen junto a Maia Reficco. La actriz también había publicado imágenes similares, acompañadas por una descripción particular: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

Además de esa coincidencia, hubo un intercambio de comentarios que mostraron cierta complicidad y química entre ellos. Reficco comentó la publicación de Colapinto: "QUÉ PUEDO SABER EUUUUU". Posteriormente, el corredor respondería: "DE QUÉ ESTAMOS FALANDOOOO".

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Ahora, en la previa de la carrera en Japón, un periodista aseguró que la relación estaría más consolidada que nunca y que la pareja podría hacerla oficial en los próximos días.

>> Leer más: Cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula

Qué se dijo sobre la relación de Franco Colapinto y Maia Reficco

El panelista Gustavo Méndez reveló nuevos detalles sobre el supuesto romance de Franco Colapinto en el programa "A la mañana con Moria".

“Estamos hablando de que ya son novios, porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, aseguró al aire. Además, explicó que, si bien los rumores vienen circulando desde hace tiempo, la pareja ya habría decidido blanquear la relación. “Él le manda muchos mensajitos a la abuela de su chica”, agregó.

En ese sentido, Méndez señaló que no solo hubo señales en redes sociales, sino también encuentros en distintos lugares del mundo. “Estuvieron en Mónaco, donde los vieron juntos cenando en algunos de los mejores restaurantes”, afirmó.

En la previa de su próxima carrera, el panelista también sostuvo que la actriz acompañará al piloto en su viaje a Japón. “Dentro de poco, Franco tiene que viajar a Japón, donde continúa el calendario 2026 de la Fórmula 1, y ella lo va a acompañar”, detalló.

Por último, aseguró: “Franco Colapinto está muy enganchado”.

Quién es la actriz Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos. A pesar de no haber nacido en Argentina, la actriz tiene una fuerte conexión emocional con el país porque sus padres son argentinos. Hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, el entorno familiar de Reficco estuvo marcada por la música y la actuación.

A los 8 años, la cantante vino a Argentina con el objetivo sus primeros pasos en el mundo artístico. Sin embargo, a los 15 emprendió su regreso a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, para potenciar su carrera.

El salto a la fama lo alcanzó protagonizar la serie "Kally’s Mashup" en el canal Nickelodeon a los 17 años. Desde ese entonces, colaboró con varias producciones de gran envergadura que la posicionaron como una artista emergente de gran proyección.

Por otro lado, Reficco emprendió su carrera musical. En 2020, lanzó su primera canción "Tuya", y luego presentó más canciones que le permitieron afianzarse como cantante.

Qué dijo Colapinto sobre ese supuesto romance

Este jueves, en el marco de una entrevista con el periodista Juan Fossaroli, Colapinto habló sobre su viaje a Japón. “Llegué ayer y pasé un finde tranquilo”, contó el piloto de Alpine.

Pero pronto el periodista le preguntó por su vida privada. Específicamente, le hizo la pregunta que todos le querían hacer por estas horas para conocer su situación sentimental. Sin filtro, Colapinto respondió: “Estoy solterísimo". “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”, dijo entonces Fossaroli ante cámara. "Ustedes los periodistas inventan muchas cosas, les gusta vender lo que haga un par de clics”, criticó Colapinto, ante lo cual el periodista negó haber sido él fuente de rumor.

Si acaso está con algo en la cabeza no es un romance. El corredor aseguró que su prioridad sigue siendo la Fórmula 1. “Estuve trabajando mucho en el simulador”, remarcó. Su idea es seguir sumando puntos, como ocurrió en la carrera pasada en China, donde quedó número 10 y obtuvo su primer punto con Alpine.

“De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, planteó.

Luego, analizó: “Viniendo de Melbourne, fue un gran paso adelante. Eso motivó mucho a la gente en la fábrica. Fui hace unos días y todos estaban positivos, contentos y con ganas de más”.

Finalizó: “Saber que tenemos mucho rendimiento por encontrar y cosas por mejorar es muy positivo. Cuando estás adelante y todavía podés crecer, es aún mejor”.

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