Cheques rechazados: la falta de fondos vuelve a los niveles de la pandemia

El monto promedio mensual de instrumentos en mora pasó de u$s 30 millones a más de u$s 180 millones. La tensión financiera se concentra en pymes.

Pese a la buena campaña de trigo, la molinería encabeza los niveles de mora.

El rechazo de cheques por falta de fondos alcanzó en el primer bimestre de 2026 niveles comparables a los registrados durante la pandemia de Covid-19, en 2020, según un informe de la central de análisis de riesgo crediticio Fidelitas.

De acuerdo con el relevamiento, en diciembre pasado se registraron 97.612 documentos rechazados, un récord histórico. En enero la cifra fue de 89.352 y en febrero de 86.350, muy por encima de los promedios habituales.

El estudio advierte que estos números “confirman que el nivel de tensión permanece significativamente por encima de la media histórica, incluso superando los niveles pandémicos”. Además, señala que el deterioro es aún más marcado si se considera la menor utilización del cheque como medio de pago en los últimos años, aunque sigue siendo una herramienta clave para las pymes.

Medido en dólares, el impacto también resulta significativo. En diciembre de 2025, el monto rechazado ascendió a u$s 198,8 millones, mientras que en enero y febrero de 2026 se ubicó en u$s 175,7 millones y u$s 172,8 millones, respectivamente. Se trata de un salto considerable frente al promedio histórico de alrededor de u$s30 millones mensuales. En el último trimestre, ese nivel se sextuplicó y superó los u$s 180 millones.

Fidelitas advierte que la persistencia de estos valores refleja una elevada presión sobre el capital de trabajo de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas.

Grandes compañías

El informe detalla que la morosidad empresaria en créditos se ubica entre el 2,5% y el 2,7% mensual. Sin embargo, ese promedio está influido por el peso de las grandes compañías, que concentran el 42% del financiamiento. Si se observa exclusivamente a las pymes, la mora asciende al 4,4%.

En la misma línea, un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia señala que la irregularidad de la cartera bancaria pasó del 1,5% a fines de 2024 al 5,5% al cierre de 2025. En los créditos a hogares, la mora supera el 9%, mientras que en empresas ronda el 2,5%.

Además, en enero de 2026 una de cada ocho empresas que solicitó financiamiento se encontraba en situación irregular (12,5%). En los préstamos de menor monto —hasta $45 millones— la irregularidad alcanza al 10% en el 75% de los casos.

Por sectores, los niveles más altos de mora se registran en molinería (43,3%), cueros (40,7%), muebles (7,9%), indumentaria (7,7%) y construcción (6,1%), detalla el informe.

Reacción en cadena

El trabajo advierte que el problema trasciende la solvencia individual de las empresas. Muchas de las pymes más afectadas son proveedoras de insumos o subcontratistas de grandes compañías industriales.

En ese contexto, la interrupción de un eslabón clave —ya sea por quiebra, problemas operativos o incumplimientos— puede trasladar el impacto al resto de la cadena: demoras en la producción, faltantes de stock y paradas operativas en firmas de mayor tamaño.

Se trata, según el informe, de Fidelitas de un riesgo de cadena de suministros que no es exclusivo de la Argentina, sino que también se observa en otras economías emergentes bajo presión, se puntualizó.