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Los salarios perdieron contra la inflación en enero y se profundiza la caída del poder adquisitivo

Según el Indec, los sueldos registrados subieron 2% frente a una inflación de 2,9%. En la comparación interanual también quedaron por debajo de los precios

25 de marzo 2026 · 19:05hs
Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en enero 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en enero 

Los salarios de los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en enero, en una tendencia que ya se había observado hacia el cierre de 2025. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos formales crecieron en promedio un 2% mensual, frente a un aumento de precios del 2,9%.

El informe oficial detalla que el sector privado registró una suba del 2,1%, mientras que el sector público avanzó un 1,8%, ambos por debajo de la inflación del período. Esto implicó una nueva pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores formales.

Caída de salarios también en la comparación interanual

El deterioro no solo se observa en la medición mensual. En términos interanuales, los salarios registrados aumentaron un 29%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 32,4%, lo que confirma una caída real de los ingresos.

Incluso el índice general de salarios, que incluye a trabajadores no registrados, también quedó por debajo del alza de precios. En enero mostró una suba del 2,5%, todavía inferior al índice inflacionario.

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El peso de los trabajadores informales

El dato más llamativo del informe es el fuerte crecimiento de los ingresos del sector informal, que en enero registraron un aumento del 4,4%. En la comparación interanual, los salarios no registrados acumularon una suba del 80,6%, lo que empujó el promedio general a un incremento del 37,7%.

Sin embargo, el propio Indec advierte que estos datos deben interpretarse con cautela. Por cuestiones metodológicas, los salarios informales se relevan con un rezago de cinco meses, lo que puede distorsionar la comparación con la inflación actual.

Números en rojo

El resultado de enero consolida una tendencia preocupante: los salarios formales continúan perdiendo frente a la inflación, pese a las recomposiciones paritarias. En un contexto de desaceleración de precios, pero aún con niveles elevados, la recuperación del poder adquisitivo sigue siendo uno de los principales desafíos económicos.

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