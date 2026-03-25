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Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario

Natalia Coronel tenía 41 años, vivía en la calle y murió tras tres meses de agonía. La fiscal sostiene que su pareja la empujó de manera intencional bajo un auto en medio de una discusión en barrio República de la Sexta y pidió prisión perpetua.

25 de marzo 2026 · 17:04hs
El juicio por el femicidio de Natalia Coronel se desarrolla en el Centro de Justicia Penal.

Foto: Héctor Rio.

El juicio por el femicidio de Natalia Coronel se desarrolla en el Centro de Justicia Penal.

Natalia Coronel hacía malabares en la esquina de Necochea y Pellegrini. Tenía 41 años, era madre de tres hijos y en sus últimos años de vida, antes de ser arrollada por un auto frente a una iglesia, vivía en situación de desamparo en el barrio República de la Sexta. Mantenía una relación de pareja con un hombre que, como ella, vivía en la calle. Al atardecer de la Navidad de 2022 discutieron hasta que él la arrojó al paso de un Renault Megane que avanzaba por Colón entre Cochabamba y Pasco. Acusado de femicidio y bajo un pedido de prisión perpetua, comenzó a ser juzgado como autor de ese ataque del que nada se supo hasta que la mujer falleció luego de tres meses de agonía.

El caso se debate en estos días en el Centro de Justicia Penal ante los jueces Facundo Becerra, Valeria Pedrana y Mariano Aliau. La fiscal Andrea Vega acusó a Jonatan “Joni” González, de 30 años, como autor de un homicidio doblemente agravado por la condición de pareja y por mediar violencia de género. Solicitó la pena de prisión perpetua.

El crimen fue el 25 de diciembre de 2022, alrededor de las 20, en la puerta de la iglesia Nuestra Señora del Pilar. De acuerdo con la acusación, allí González golpeó, insultó y amenazó con un arma a la mujer antes de empujarla “en forma directa” y “con la intención de causar la muerte” debajo del Megane que pasaba por el lugar. Coronel fue arrollada por el auto de color negro, que no se detuvo, aunque el conductor regresó poco más tarde y se puso a disposición de los policías. Para la fiscal, el acusado “se sirvió del vehículo como instrumento para provocar el fallecimiento de la víctima”.

Tres meses de agonía

La mujer quedó tendida en el asfalto, inmóvil e inconsciente. Médicos del Sies que llegaron en una ambulancia constataron un que sufrió un politraumatismo severo y la derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Allí estuvo internada hasta el 16 de marzo de 2023, cuando falleció por complicaciones multiorgánicas derivadas de un grave traumatismo de cráneo. González —detenido en el lugar, preso en Coronda y hasta entonces acusado de lesiones graves—, fue reimputado como autor de un femicidio y se dispuso la prisión preventiva por el plazo legal de dos años, de cara al juicio que acaba de iniciar.

>>Leer más: Empujó a su pareja ante el paso de un auto y la mujer murió tras agonizar tres meses

En aquella audiencia el imputado sostuvo que no era pareja de la víctima y que fue ella quien lo agredió con un cuchillo, mientras que su defensa planteó que no existió una intención de causar la muerte de la mujer. Testigos del incidente, sin embargo, aseguraron que el agresor portaba un cuchillo y que la mujer intentaba defenderse con un palo. Los dos elementos fueron secuestrados en el lugar: un cuchillo de diez centímetros de hoja con serrucho y un palo de madera de unos 76 centímetros.

La investigación arrojó que la mujer vivía en la calle, al igual que González, y ambos sufrían de consumo problemático de sustancias. Un muchacho que solía pasar las noches con ellos contó que Natalia y Joni “siempre discutían, se drogaban y se peleaban”. Una expareja de la mujer contó que ella hacía malabares en la esquina de Pellegrini y Necochea mientras que él pedía limosnas por la zona.

Un auto negro

Una chica que pasaba en moto por el lugar del incidente con su novia contó que al ver discutir a una pareja que forcejeaba y peleaba a golpes decidió frenar y subió a la vereda. Al darse vuelta vio caer a Natalia a la calle: “Me tiro para el costado para tratar de separarlos y cuando me doy vuelta veo que ella se cae para la calle y un auto color negro la pasa por arriba”, indicó.

>>Leer más: Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

“En un momento la chica estaba en cuclillas con un palo sosteniéndolo con las dos manos. Cuando nos damos vuelta la chica se cae a la calle y un auto de color negro la atropella y la pasa por arriba —aportó la otra testigo—. Cuando vamos a socorrer a la chica, mi pareja le dice al hombre que cómo se va a zarpar así, que estaba loco. Éste nos dice que la chica lo quería apuñalar, pero lo que yo veo es que él tenía el cuchillo en la mano y lo tira en la vereda”.

Respecto del agresor indicó que “todo el tiempo se hacía el desentendido. Fue todo tan rápido que no pude ver si la empujó adrede para que sea embestida. La chica nunca se levantó ni mostró signos de conciencia”. El auto siguió circulando, frenó un instante a la altura del 1900 y se fue por Ituzaingó hacia el este, en contramano. Luego el conductor regresó y se presentó mientras los policías realizaban las primeras actuaciones.

Un familiar de la víctima, en tanto, contó que Natalia y Joni se habían conocido cuando ambos estuvieron detenidos en una cárcel de Santa Fe unos diez años antes. La mujer despertó semanas después del siniestro y alcanzó a relatar algo de lo ocurrido. Una trabajadora social que entrevistó a su entorno indicó que la mujer alcanzó a decir “viste lo que me hizo el Jony”.

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