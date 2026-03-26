La Capital | La Ciudad | científicas

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Fue detenida el lunes, y liberada un día después, sospechada de estar implicada en el robo de material de investigación de la Universidad Estadual de Campinas

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

26 de marzo 2026 · 06:30hs
La sede de la Universidad Estadual de Campinas.

La sede de la Universidad Estadual de Campinas.

El robo en un laboratorio de la Universidad Estadual de Campinas (Unicam, Brasil) fue un tema fuerte este lunes en la agenda de la mayoría de los medios del país vecino. La noticia no pasó desapercibida tampoco en el ámbito científico local ya que la acusada es una rosarina, graduada en biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario.

De acuerdo a lo publicado por medios como la red O Globo o el Folha, Soledad Palameta Miller, doctora de la Universidad Estatal de Campinas, fue arrestada el lunes pasado por la Policía Federal bajo sospecha de sustraer material biológico de un laboratorio de virología de la institución.

La investigación comenzó tras la desaparición de muestras de un laboratorio de virología del Instituto de Biología de la Unicamp en febrero pasado. Tras las indagaciones, el material fue localizado en instalaciones de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, donde la profesora trabaja.

Según la Justicia Federal, la académica deberá responder por sospechas de delitos relacionados con la manipulación irregular de organismos genéticamente modificados, exposición de personas a riesgos y posible interferencia en la investigación.

Palameta Miller recuperó la libertad este miércoles. El argumento de su defensa fue que no había material de robo y que la investigadora estaba usando el laboratorio del Instituto de Biología por no tener una estructura propia.

El comunicado de la universidad

El martes pasado, la Unicamp publicó en su página web un comunicado firmado por el rectorado de la casa de estudios. El documento asegura que la universidad "sigue cooperando plenamente con las investigaciones de la Policía Federal en la realización de la investigación que derivó en la detención in flagrante, en la tarde de este lunes, de un sospechoso de estar implicado en el robo de material de investigación del Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada del Instituto de Biología".

También precisa que, en forma paralela, los agentes federales ejecutaron dos órdenes de allanamiento, emitidas por el Noveno Juzgado Federal de Campinas, que permitieron localizar el material robado, el cual ya fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) para su análisis. La operación contó con apoyo técnico de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Finalmente, subraya que "la universidad permanece a disposición de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias que rodean los hechos" y que "los detalles del caso se mantendrán confidenciales para no comprometer la investigación en curso".

La Unicamp es una de las universidades públicas más prestigiosas del estado de Sao Paulo. Fue fundada en 1966 con el objetivo de promover la ciencia y tecnología en el polo industrial en el estado brasilero. Tiene casi 15 mil estudiantes de grado, otros 10 mil de posgrado.

La investigadora acusada

Soledad Palameta Miller es rosarina y se graduó de biotecnóloga hace trece años en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. En la Unicamp desarrolla investigaciones enfocadas en la creación de vacunas y en el estudio de enfermedades en animales, incluyendo aquellas que pueden ser transmitidas a humanos.

Miller coordina un laboratorio centrado en virología y biotecnología aplicada a alimentos. Tal como consta en su currículum, tras graduarse en la UNR completó su formación académica en Brasil donde se doctoró en ciencias en el área de fármacos, medicamentos e insumos para la salud por la Unicamp.

Entre 2017 y 2022, trabajó como analista en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM) en proyectos de ingeniería de vectores virales, inmunomodulación y anticuerpos monoclonales dirigidos a la terapia contra el cáncer.

Soledad Miller realizó su postdoctorado entre 2022 y 2025 en el mismo laboratorio de la Unicamp donde ocurrió el robo. Trabajó en proyectos relacionados con el "desarrollo de vacunas vectorizadas, prototipos de pruebas rápidas para el diagnóstico de enfermedades aviares y el establecimiento de modelos alternativos para el diagnóstico y producción de vacunas veterinarias", según el sitio web de la universidad.

La Unicamp no divulgó detalles sobre qué tipo de material fue robado del laboratorio, pero trascendidos de la audiencia judicial indican que se trató de un virus.

El hurto, según la universidad, ocurrió en el Laboratorio de Virología del Instituto de Biología, en una unidad dedicada a la investigación de agentes infecciosos de relevancia animal como la Pneumovirus aviar, el virus de la bronquitis infecciosa aviar o el virus respiratorio sincitial bovino, de acuerdo a la información brindada en su web.

El laboratorio cuenta con centros que operan con niveles dos y tres de bioseguridad (en una escala del 1 al 4) que implican el trabajo con agentes de riesgo moderado (que pueden causar infecciones en humanos o animales, pero con baja propagación y tratamientos eficaces) y de alto riesgo individual (virus que pueden causar enfermedades graves o letales, transmitidos principalmente por el aire, aunque existen medidas de prevención).

Noticias relacionadas
Virgen de Puerto Norte. Trabajos para recuperar la ermita destrozada.

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

El intendente Pablo Javkin detalló las obras que se realizarán en Empalme Graneros y Los Pumitas

La urbanización en Empalme Graneros y Los Pumitas se pondrá en marcha a fines de abril

Rosario. El ciclo Tatuadoras, único en su tipo en el país, ofrecerá tatuajes, perforaciones, charlas, y música en vivo

Se viene una nueva edición del Ciclo Tatuadoras en Rosario: participan más de 70 artistas

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: jueves algo nublado y con una máxima de 26 grados

Ver comentarios

Las más leídas

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: thrillers, animación y clásicos que vuelven a la pantalla grande

Estrenos de cine en Rosario: thrillers, animación y clásicos que vuelven a la pantalla grande

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

De manera virtual, el grupo de familiares de víctimas volverán a contar sus historias en la previa a la auditoría sobre la Anmat
Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

Por Gonzalo Santamaría
Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado
Política

Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

Por Javier Felcaro
Política

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Pami estableció cambios en los medicamentos gratuitos para jubilados: quiénes pueden acceden

Pami estableció cambios en los medicamentos gratuitos para jubilados: quiénes pueden acceden

Ovación
Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Los chicos de Newells volvieron al triunfo en reserva: vencieron a Belgrano por 2 a 0

Los chicos de Newell's volvieron al triunfo en reserva: vencieron a Belgrano por 2 a 0

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

Policiales
Golpe a Los Menores: cayó la pareja de Wifi en una causa por droga y asociación ilícita
Policiales

Golpe a Los Menores: cayó la pareja de "Wifi" en una causa por droga y asociación ilícita

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario

Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario

Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi

Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi

La Ciudad
Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados
Policiales

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Negocios

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull
LA CIUDAD

El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull

Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años
Policiales

Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años

Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades

Por Facundo Borrego
Economía

Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades

Histórico: Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
El Mundo

"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina

Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra
Información Genral

Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra

Manuel Adorni respondió a las acusaciones: No es contra mí, es contra el gobierno
Política

Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
LA CIUDAD

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
La Ciudad

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
LA CIUDAD

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa
Ovación

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi
Zoom

Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 
POLICIALES

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 

Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten
Negocios

La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten

Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia
Información General

Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced
Política

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Multitud y memoria en la Plaza de Mayo a 50 años del golpe
Política

Multitud y memoria en la Plaza de Mayo a 50 años del golpe