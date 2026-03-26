Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Fue detenida el lunes, y liberada un día después, sospechada de estar implicada en el robo de material de investigación de la Universidad Estadual de Campinas

El robo en un laboratorio de la Universidad Estadual de Campinas (Unicam, Brasil) fue un tema fuerte este lunes en la agenda de la mayoría de los medios del país vecino . La noticia no pasó desapercibida tampoco en el ámbito científico local ya que la acusada es una rosarina, graduada en biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario .

De acuerdo a lo publicado por medios como la red O Globo o el Folha, Soledad Palameta Miller, doctora de la Universidad Estatal de Campinas, fue arrestada el lunes pasado por la Policía Federal bajo sospecha de sustraer material biológico de un laboratorio de virología de la institución .

La investigación comenzó tras la desaparición de muestras de un laboratorio de virología del Instituto de Biología de la Unicamp en febrero pasado . Tras las indagaciones, el material fue localizado en instalaciones de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, donde la profesora trabaja.

Según la Justicia Federal, la académica deberá responder por sospechas de delitos relacionados con la manipulación irregular de organismos genéticamente modificados, exposición de personas a riesgos y posible interferencia en la investigación.

Palameta Miller recuperó la libertad este miércoles. El argumento de su defensa fue que no había material de robo y que la investigadora estaba usando el laboratorio del Instituto de Biología por no tener una estructura propia.

El comunicado de la universidad

El martes pasado, la Unicamp publicó en su página web un comunicado firmado por el rectorado de la casa de estudios. El documento asegura que la universidad "sigue cooperando plenamente con las investigaciones de la Policía Federal en la realización de la investigación que derivó en la detención in flagrante, en la tarde de este lunes, de un sospechoso de estar implicado en el robo de material de investigación del Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada del Instituto de Biología".

También precisa que, en forma paralela, los agentes federales ejecutaron dos órdenes de allanamiento, emitidas por el Noveno Juzgado Federal de Campinas, que permitieron localizar el material robado, el cual ya fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) para su análisis. La operación contó con apoyo técnico de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Finalmente, subraya que "la universidad permanece a disposición de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias que rodean los hechos" y que "los detalles del caso se mantendrán confidenciales para no comprometer la investigación en curso".

La Unicamp es una de las universidades públicas más prestigiosas del estado de Sao Paulo. Fue fundada en 1966 con el objetivo de promover la ciencia y tecnología en el polo industrial en el estado brasilero. Tiene casi 15 mil estudiantes de grado, otros 10 mil de posgrado.

La investigadora acusada

Soledad Palameta Miller es rosarina y se graduó de biotecnóloga hace trece años en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. En la Unicamp desarrolla investigaciones enfocadas en la creación de vacunas y en el estudio de enfermedades en animales, incluyendo aquellas que pueden ser transmitidas a humanos.

Miller coordina un laboratorio centrado en virología y biotecnología aplicada a alimentos. Tal como consta en su currículum, tras graduarse en la UNR completó su formación académica en Brasil donde se doctoró en ciencias en el área de fármacos, medicamentos e insumos para la salud por la Unicamp.

Entre 2017 y 2022, trabajó como analista en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM) en proyectos de ingeniería de vectores virales, inmunomodulación y anticuerpos monoclonales dirigidos a la terapia contra el cáncer.

Soledad Miller realizó su postdoctorado entre 2022 y 2025 en el mismo laboratorio de la Unicamp donde ocurrió el robo. Trabajó en proyectos relacionados con el "desarrollo de vacunas vectorizadas, prototipos de pruebas rápidas para el diagnóstico de enfermedades aviares y el establecimiento de modelos alternativos para el diagnóstico y producción de vacunas veterinarias", según el sitio web de la universidad.

La Unicamp no divulgó detalles sobre qué tipo de material fue robado del laboratorio, pero trascendidos de la audiencia judicial indican que se trató de un virus.

El hurto, según la universidad, ocurrió en el Laboratorio de Virología del Instituto de Biología, en una unidad dedicada a la investigación de agentes infecciosos de relevancia animal como la Pneumovirus aviar, el virus de la bronquitis infecciosa aviar o el virus respiratorio sincitial bovino, de acuerdo a la información brindada en su web.

El laboratorio cuenta con centros que operan con niveles dos y tres de bioseguridad (en una escala del 1 al 4) que implican el trabajo con agentes de riesgo moderado (que pueden causar infecciones en humanos o animales, pero con baja propagación y tratamientos eficaces) y de alto riesgo individual (virus que pueden causar enfermedades graves o letales, transmitidos principalmente por el aire, aunque existen medidas de prevención).