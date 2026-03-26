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OpenAI suspende sus planes de lanzar un chatbot erótico dentro de ChatGPT

La compañía había prometido un modo “adulto” de su chatbot para fin de año pasado

26 de marzo 2026 · 16:00hs
OpenAI suspende sus planes de lanzar un chatbot erótico dentro de ChatGPT

OpenAI suspendió por tiempo indefinido sus planes de lanzar un chatbot erótico para centrarse en sus productos principales, según un informe publicado este jueves por el Financial Times.

El informe señala que empleados e inversores han expresado su preocupación por el efecto que el contenido sexualizado generado por IA podría tener en la sociedad.

En octubre, OpenAI informó que planeaba impulsar su principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos” y habilitar, a partir de diciembre de 2025, el acceso a contenido erótico para adultos verificados.

La herramienta nunca fue publicada, y entremedio surgió la polémica por una función de la IA competidora Grok (parte de la plataforma X), que permite tener diálogos subidos de tono con Ani (un avatar tipo animé), modificar fotos de personas para quitarles la ropa y otras funciones que generaron denuncias y protestas, y que han cambiado la visión que tiene parte de la opinión pública sobre el alcance de estas herramientas.

OpenAI también canceló de forma repentina Sora, un modelo de conversión de texto a video, y ahora pretende centrarse en otras áreas de investigación e integrar más de sus capacidades en una única superaplicación.

De los retrasos a la cancelación

Con anterioridad, la IA sexual de OpenAI se había encontrado con retrasos. OpenAI no encontraba la tecla que tenía que tocar para que el proyecto naciera de una manera adecuada. Se encontraron con muchas dificultades y, después de los retrasos, las conversaciones internas que han tenido han derivado en la cancelación. El modo adulto de ChatGPT, por decirlo de alguna manera, podría haber generado muchos problemas.

Desde OpenAI están de acuerdo con las preocupaciones que se habían generado, como que hubiera personas que entablaran una relación insana con las IA o que niños pudieran exponerse a contenido sexual. Algunos empleados han criticado duramente que OpenAI estuviera trabajando en este proyecto. Recuerdan que la IA no debe sustituir a los amigos, las familias o las relaciones.

Entrenar a la IA para que estuviera abierta al contenido para adultos cuando, de forma tradicional, OpenAI ha hecho lo contrario, se convirtió en un reto casi imposible. Asimismo, ponen ejemplos claros de la presencia de elementos que tenían que asegurarse de que quedaran totalmente fuera de la IA por muy adulta que fuera, como las relaciones con menores o con animales. Los contextos ilegales y más oscuros del contenido para adultos no podrían haber tenido cabida en este chatbot sexual y la dificultad de garantizarlo exponía a OpenAI a un serio problema.

Tal y como afirman algunos inversores, los riesgos a los que se exponía la empresa con este proyecto eran mayores a lo que pudieran conseguir con el mismo. Aunque se cree que el acceso a este chatbot erótico hubiera requerido verificación de edad, quedaba claro que no iba a ser suficiente control para ponerle límites y que no generase problemas.

Por todo ello, y en este caso con más lógica que la decisión que tomaron este jueves al rechazar el contrato con Disney, OpenAI ha decidido retirarse de la carrera para tener un chatbot erótico. Aunque es posible que otra empresa de IA tenga una idea similar, OpenAI no participará en ello.

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