Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

El remate se realizará el 16 de abril. Además de la aeronave, se ofrecerán 72 automóviles, 76 motos y un fondo de comercio. Cómo anotarse

Los funcionarios de la Aprad que dejaron abierta la inscripción para la quinta subasta de bienes secuestrados a las bandas

La quinta subasta de bienes incautados al delito se llevará adelante el 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario, en donde se ofrecerán 150 lotes, entre los cuales habrá autos de alta gama, motos y, por primera vez, un avión que tiene capacidad para seis pasajeros . Desde hoy, los interesados en participar o asistir deben inscribirse en internet.

Hernán Matich, subsecretario de Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Santa Fe, señaló a LT8 que, “además de la aeronave, se venderán 72 automóviles, 76 motos y y un fondo de comercio. Será la subasta más grande de las llevadas a cabo hasta el momento, porque es la que más autos y motos que ofrece”.

“Tenemos previsto vender todos los lotos, incluido el avión, un desafío muy importante porque es la primera vez que la provincia de Santa Fe, a través de la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales), pone en venta este tipo de bienes”., destacó.

La estrella de la subasta es sin dudas un avión Cessna de seis plazas. Matich aclaró que debía mantener algunos datos en reserva, pero contó que fue incautado “en un allanamiento ordenado por el Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Entre Ríos. A partir de datos de inteligencia, se obtuvo información y a partir de allí se libró la orden de allanamiento y se pudo rescatar la aeronave. La Aprad tomó a disposición ese bien y lo trasladó a la provincia de Santa Fe".

funcionarios subasta Los funcionarios de la Aprad que dejaron abierta la inscripción para la quinta subasta de bienes secuestrados a las bandas Foto: Maxi Klanjscek

“En una primera instancia se preveía la posibilidad de trasladarla por aire y a tal fin concurrimos con los pilotos del gobierno la provincia de Santa Fe, pero no se contaban con algunas certificaciones de vuelos en ese momento y se tuvo que hacer el traslado por vía terrestre”, subrayó Matich.

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El funcionario de la Aprad recordó cómo es el sistema de inscripción para participar en la subasta. Se realiza a través de la página web de la provincia de Santa Fe (www.santafe.gob.ar/subasta).

El destino de lo recaudado en la subasta

Explicó Matich: “La inscripción, que es obligatoria, comienza hoy y es hasta el 7 de abril inclusive. También podrán anotarse los acompañantes, es decir aquel que no quiera pujar, también podrá asistir en esta oportunidad. No es obligatorio tener un cartel para pujar, pero sí será necesario para ingresar al Salón Metropolitano estar inscripto a través de la web”.

El funcionario señaló que en las subastas anteriores se recaudaron 3.500 millones de pesos, y que en la próxima “se espera llegar a un monto cercano a los 700 mil o mil millones de pesos adicionales. El dinero tiene tres destinos principales: autosustentar a la Aprad, ya que ese organismo no recibe fondos del presupuesto general. Otro objetivo es el resarcimiento a las víctimas y finalmente la reasignación de recursos o adquisición de bienes que se donan a escuelas o a entidades de bien público”.