Marcos Peyrano cruzó a Pullaro tras las críticas del gobernador a Javier Milei

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"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
Información Genral
Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra
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Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"
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Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
La Ciudad
Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
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Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
Ovación
Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa
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Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi
POLICIALES
Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora
Información General
Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia
La Ciudad
El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo
Negocios
La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten
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Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia
Política
Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced
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Multitud y memoria en la Plaza de Mayo a 50 años del golpe
Policiales
Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego
Información General
Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados
Economía
Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima
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Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina