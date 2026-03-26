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Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio

Laura Garcilazo expresó su preocupación porque la defensa de Damián Reifenstuel "quiere ir en contra de una testigo que vio todo y que complica al joven"

26 de marzo 2026 · 12:58hs
Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La causa judicial por el homicidio de Ivana Garcilazo no termina de llegar al juicio a los tres implicado en el crimen. La defensa de Damián Reifenstuel, el último de los acusados en ser detenido porque estuvo prófugo más de un año, solicitó una pericia psicológica a una testigo presencial del hecho que debe declarar durante el juicio.

La solicitud que hizo la defensa se resolverá en una audiencia prevista para el 31 de este mes en los Tribunales provinciales de Balcarce al 1600. Mientras tanto, Laura Garcilazo, hermana de Ivana, planteó este jueves su preocupación por lo que consideró como una nueva maniobra para que el juicio no empiece en tiempo y forma y para hacer caer un testimonio que es fundamental.

En declaraciones a LT8, Laura expresó la inquietud de la familia frente a este hecho. “Quieren (los defensores de Reifenstuel) ir en contra de la palabra de la testigo que vio todo lo que ocurrió. Quieren que un psicólogo diga que la testigo se encontraba en estado de shock y que sus dichos no pueden ser tenidos en cuenta. Claramente, hacen eso porque es un testimonio en contra de Damián”, afirmó.

Cuándo se realizará el juicio

Garcilazo planteó que no entendía “por qué la Justicia da lugar a discutir esto otra vez. Ya se terminaron las audiencias imputativas. Esto que pide la defensa ya había sido rechazado por la Fiscalía y por el juez de Cámara, pero el abogado de Reifenstuel dijo que apeló otra ver porque no le dieron los argumentos reales del rechazo y que él no se quedaba conforme”.

Embed - CASO GARCILAZO: INSISTEN EN QUE LA CAUSA NO AVANZA - LAURA GARCILAZO

Laura recordó que “ya pasaron 30 meses del asesinato de Ivana. En junio/julio deberíamos tener el juicio, pero con esta solicitud de la defensa se puede demorar todo. No entendemos por qué la Justicia le da este recurso a la defensa de Damián. Cuánto más tenemos que seguir esperando para que los tres acusados tengan una condena. Siempre confiamos en la justicia, pero nunca llega”.

Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo

El crimen de Ivana Garcilazo ocurrió el 30 de septiembre de 2023, después de un clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys en el Gigante de Arroyito. Ivana, una hincha canalla de 32 años, fue atacada con piedras por un grupo de simpatizantes leprosos cuando regresaba a su casa en moto con su pareja. Una piedra le dio en la cabeza, causándole un traumatismo de cráneo grave que le produjo la muerte.

>> Leer más: Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por un estudio psicológico a un acusado del crimen

En este caso hay tres imputados, todos cumpliendo prisión preventiva efectiva: el profesor de educación física Ariel Matías Cabrera, el comerciante Juan José Massón y el docente Damián Reifenstuel.

Reifestuel fue último en ser detenido porque tras cometer el hecho escapó hacia Bolivia. Fue capturado en octubre de 2025. Al pedir la elevación de la causa a juicio, la Fiscalía pidió 30 años de prisión para los tres por homicidio agravado en ocasión de un espectáculo deportivo.

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