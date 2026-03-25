Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina

El partido se jugará el sábado en Rafaela y corresponde a los 32avos de final del certamen. El rival del rojinegro juega en la Primera Nacional.

Pablo Echavarría será el árbitro del debut de Newell's en una nueva edición de la Copa Argentina, esta vez ante Acassuso.

Newell's ya está en la cuenta regresiva para su debut en la edición 2026 de la Copa Argentina, un torneo en el que nunca pudo llegar a la final. El equipo del parque buscará este año mejorar su campaña de 2025, cuando llegó hasta los cuartos de final del certamen.

El partido correspondiente a los 32avos de final será ante Acassuso y se jugará en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, en esa ciudad santafesina. Está programado para las 20.45 del domingo 29 de marzo.

Acassuso juega en la Primera Nacional, torneo al que ascendió en 2025. Tuvo un buen comienzo, con tres victorias consecutivas, aunque ahora acumula dos derrotas seguidas. Igual se mantiene en el lote de punteros de su grupo en la segunda categoría del fútbol argentino.

Cómo llega Newell's al debut copero

Newell's llega con algo de aire al choque ante Acassuso, ya que viene de vencer a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Coloso. Fue su primer triunfo en el torneo Apertura, y el primero de local en mucho tiempo. La victoria significó un respiro para un equipo apremiado por asegurar su permanencia en la Liga Profesional de Fútbol.

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El choque ante Acassuso será una buena oportunidad para tratar de conseguir una nueva victoria que le permita consolidar su recuperación anímica. Sin embargo, la diferencia de categoría entre ambos equipos no implica nada y el rojinegro deberá extremar sus recaudos para pasar de ronda.

El partido ya tiene árbitro designado. Se trata de Pablo Echavarría, con quien Newell's tiene un récord positivo: el ingeniero en higiene industrial lo dirigió en 23 ocasiones, con 10 victorias para el rojinegro, seis empates y siete derrotas.