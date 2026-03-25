Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina

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Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia
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El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo
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La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten
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Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia
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Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego
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Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor
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El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados
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Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima
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Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina
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Newell's: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho
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Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla
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Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas
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Victoria Villarruel: "Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos"
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Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
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Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
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Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas