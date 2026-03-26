Subasta pública en Rosario: ofrecen motos desde $135.000 y autos por 810.000 pesos

Varios lotes anunciados por el gobierno de Santa Fe se lanzaron con una base equivalente al 15 por ciento de su valor de mercado

El gobierno de Santa Fe abrió este jueves la inscripción a una importante subasta pública de bienes decomisados por la Justicia provincial . Así se abre la posibilidad de comprar motos desde 135.000 pesos en Rosario y los autos más baratos se ofrecen a $ 810.000 para personas de todo el país.

El remate se programó para el jueves 16 de abril en Metropolitano. La convocatoria apunta a vender 150 lotes diferentes, incluyendo un avión de seis plazas que pasó a manos del Estado a partir de una condena por delitos económicos.

Días después del anuncio preliminar, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) dio a conocer el listado completo con detalles de 72 automóviles, 74 motocicletas y dos cuatriciclos. En muchos casos, el precio de base oscila entre el 10 y el 15 por ciento del valor de mercado de los vehículos incautados.

Las motos son uno de los principales elementos de la subasta que organiza el gobierno de Santa Fe. En la nómina se destaca la variedad de marcas y de cotización. En el extremo más económico aparece una Keller 110 cc de 2019 e incluso ofrecieron una Zanella de menor cilindrada que tiene 10 años más y cuesta 45.000 pesos .

Entre los modelos más caros se lanzó el remate de una Suzuki GSR 600 patentada en 2010. Como muchas otras, se vende sin llave. En este caso, el precio de base es de 2.250.000 pesos. La más cara es una Honda CRF 450R del mismo año con una cotización inicial de $ 2.520.000 para la puja.

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Siguiendo la política de desfinanciar a las organizaciones criminales, Aprad armó una convocatoria nacional para la compra de todo tipo de motocicletas. Además de los vehículos antes mencionados, hay distintos rodados de Yamaha, KTM, Benelli, Bajaj y hasta una Husqvarna Svartpilen desde 720.000 pesos.

Obviamente, la principal novedad en la quinta subasta organizada desde el inicio del mandato del gobernador Maximiliano Pullaro es el decomiso de un avión Cessna 402A serie 402 A0095. La aeronave tiene un precio inicial de $ 50.000.000 y es el lote más caro entre todos los que se pusieron a disposición.

Remate de autos desde 810.000 pesos en Rosario

La subasta no sólo llama la atención de los compradores del mercado automotor por el lado de las motos baratas. Si se trata de andar en cuatro ruedas, el gobierno ofrece un Volkswagen Gol Trend a partir de 810.000 pesos en esta oportunidad. El coche es un modelo 2011 y tiene algo más de 110.000 kilómetros recorridos.

El mismo precio de base se fijó para un Peugeot 207 Compact XS que se patentó en 2010. En este caso, se trata de un vehículo con mucho más rodaje, ya que tiene 279.687 km registrados.

Otro lote que salta a la vista es el de un Chevrolet Onix Plus Joy de 2022 que tiene apenas 4.916 kilómetros. El auto se incluyó en el remate para pujar desde los $2.790.000.

El director de Aprad, Matías Domené, recordó que las cuatro subastas anteriores generaron una recaudación total de 3.500 millones de pesos para las arcas del Estado. "Estos fondos se reinvierten en políticas públicas, en el resarcimiento de víctimas y en el funcionamiento de la propia agencia. Es dinero recuperado del delito que vuelve a la sociedad en forma de orden y reparación”, destacó.

¿Cómo participar en la subasta pública?

El gobierno de Santa Fe recordó que la subasta pública es presencial y la inscripción previa es obligatoria. Cualquier persona física o jurídica de Argentina puede anotarse hasta el martes 7 de abril a través de la página web oficial.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, recordó que los organizadores hacen un control previo de las solicitudes para garantizar la transparencia del proceso y evitar la participación de testaferros o socios de los delincuentes condenados por la Justicia. En todos los casos, los vehículos adjudicados reciben una patente nueva para evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.

Para participar del remate es preciso enviar un formulario digital desde el sitio del gobierno santafesino. El trámite se inicia con un número de CUIT o CUIL. Después hay que añadir datos personales y hacer una declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos, entre otras cuestiones legales.

Por último, cada comprador debe pagar una comisión del 10 % si adquiere bienes muebles. Cuando se trata de bienes inmuebles, se aplica un cálculo de seis puntos. En cualquiera de estos dos casos se fijó un tope de $ 500.000 en efectivo y la diferencia debe abonarse en un plazo de dos días hábiles para pagarles a los martilleros.

El mismo día de la subasta, Aprad cobra una seña del 10 por ciento con un límite de 100.000 pesos en efectivo para autos, motos u otros vehículos. Si el monto total supera esa cifra, hay que hacer una transferencia para cubrir la diferencia en el plazo antes mencionado. Para completar el pago se estableció un período de diez días hábiles desde la aprobación del remate.