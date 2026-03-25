Golpe a Los Menores: cayó la pareja de "Wifi" en una causa por droga y asociación ilícita

Araceli Morena A., de 20 años, fue detenida en barrio Luis Agote. Lautaro Brest, su pareja, está detenido e imputado de homicidio y narcotráfico.

La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvo a una joven de 20 años en barrio Luis Agote durante los pormenores de una causa por asociación ilícita y venta de droga. Se trata de Araceli Morena A., quien sería la pareja de Lautaro Nicolás Brest, alias “Wifi” (21) , detenido en febrero de este año, sindicado como miembro de la banda Los Menores.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva, a cargo del fiscal Ignacio Hueso, con intervención de la jueza María de los Ángeles Granato. El operativo de las TOE se llevó adelante en un domicilio ubicado en calle Urquiza al 3600 donde los agentes secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán peritados.

Araceli A. está sospechada de integrar una asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y la intervención de menores de edad.

Araceli A. sería la pareja de Lautaro Brest, alias Wifi, quien fue detenido en la noche del viernes 27 de febrero en Rouillón al 3500 tras un llamado a la Central de Emergencia 911 por un hecho de violencia de género . Al ser identificado, desde la Fiscalía solicitaron que permaneciera detenido ya que su nombre figura dentro de causas delictivas vinculadas con la banda de Los Menores.

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Lautaro “Wifi” Brest, señalado como operador de la banda de Los Menores en el oeste de Rosario, fue aprehendido en el complejo de Rouillón y Seguí, tras una denuncia de vecinos que observaron al joven discutir con su pareja. Sobre Brest, de 21 años, pesan pedidos de captura por hechos de violencia recientes, como homicidio, además de microtráfico.

Como dato significativo en febrero pasado, en un puente peatonal de Circunvalación y Uriburu, apareció colgada una pancarta con escraches a integrantes de Los Menores, la organización criminal que se disputa el control de plazas de venta de droga en Rosario con elementos residuales de Los Monos, mediante balaceras y ataques contra las personas. La “narcomanta” le reprochaba al prófugo Matías Gazzani –sindicado jefe de la gavilla Los Menores– y al narco Mauricio Ayala utilizar como sicarios a Lautaro “Wifi” Brest y a un tal Miqueas Maldonado.

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El padre de Brest; Nicolás Brest, murió en el Heca tras una internación de 40 días derivada de un ataque a balazos. Le habían disparado el 2 de abril en Lavalle al 3900, barrio San Francisquito. Entonces, los investigadores deslizaron que el hombre pagó con su vida los problemas callejeros de su hijo. Según los archivos policiales, a los 17 años, en abril de 2023, Wifi sobrevivió a un ataque a tiros en el playón de Seguí y Espinillo que lo dejó en grave estado.

Entre las cuentas pendientes de Wifi estaría el homicidio de Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, muerto en una emboscada en octubre de 2025 en un patio abierto entre los monoblocks de Juan XXIII (ex Biedma) al 5700.