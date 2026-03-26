Emily Ceco habló tras la condena a su expareja de "Love is Blind": "Intentaba matarme"

La joven se refirió al momento que se volvió viral en la lectura de la sentencia, denunció antecedentes de violencia y expresó su deseo de sentar precedente

Santiago Martínez , exparticipante de "Love is Blind Argentina" , fue condenado a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja , Emily Ceco . Tras conocerse la sentencia , la joven habló con la prensa: “Hoy tengo un poco más de paz”, expresó.

En febrero de 2025, la joven relató en un programa de streaming un episodio en el que, según su testimonio, Martínez la golpeó y la ahorcó tras una escena de celos. “Me pegó una trompada en la cabeza de atrás. Le pedí que no me pegue y me dijo que era una puta y me volvió a pegar”, contó. También describió que intentó escapar pero fue retenida y agredida físicamente. “Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda y me dice: ‘Llorá ahora, pelotuda…’. Le pedía por favor y no paraba”, agregó sobre el momento en que fue asfixiada.

Tras ese episodio, Martínez fue detenido e imputado por “tentativa de homicidio” y “lesiones”. Finalmente, la Justicia lo condenó a 15 años de prisión.

La palabra de Emily Ceco

En diálogo con el medio Telenoche, Emily Ceco se expresó luego de la condena a su expareja.

Cabe remarcar que, en redes sociales, se hizo viral el momento en el que Martínez fue condenado, especialmente por la mirada que tuvo durante la lectura de la sentencia. Al respecto, Ceco contó: “En ese momento traté de no tener contacto visual con él, ni siquiera mirarlo. Solamente me focalicé en escuchar la condena. Sí, obviamente es una imagen que se viralizó a través de las redes sociales”.

En ese sentido, aseguró que el joven se mostró tal cual es: “Esa es la mirada constante de Santiago, la de todos los días. Esa mirada temerosa con la que me pegaba, con la que intentaba matarme. Esa o peor. Así es Santiago”.

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Además, reconoció: “Le creí la mentira enorme que me dijo”, en referencia a las actitudes que él tenía a lo largo del reality show.

Al ser consultada sobre si conocía a otras exparejas que hayan sufrido violencia, afirmó : “Tres de sus novias me han contado hechos de violencia de Santiago”. Y detalló: “A una chica, más allá de pegarle, de denigrarla constantemente y de controlarle la ubicación, también le robó 8 mil dólares. Y a otra la arrastró de los pelos durante una cuadra en San Pablo”. Según explicó, las víctimas no denunciaron por miedo.

Finalmente, expresó: “Ojalá que mi caso siente un precedente y que a todos los que intentan quitarle la vida a una mujer, ya con la primera denuncia, por favor, hagan algo. Que no quede solamente en mi caso personal ”.

Cómo inició la relación entre Santiago y Emily de "Love is Blind"

Santiago y Emily fueron una de las primeras parejas formadas en la instancia de citas a ciegas. Sin embargo, a lo largo del reality la audiencia cuestionó varias actitudes que él mostraba frente a cámara, vinculadas a los celos y el control. Algunos lo calificaron de machista y violento.

Cuando le consultaron por esas percepciones en redes, Emily aseguró que no era el caso. “Nosotros leemos las redes sociales, sabemos lo que se dice. Lamento si alguna chica pasó por una situación rara con él, pero yo no estoy pasando por esa situación. Sé lo que es vivirlo, pero si Santi hubiese tenido un comportamiento violento conmigo yo le hubiese marcado la cancha y no le hubiese dado oportunidad a que me pida disculpas”, dijo en una antigua entrevista con Caras.

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