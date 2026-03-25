Pullaro endurece su tono ante Milei: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"

El gobernador de Santa Fe volvió a exhibir su vínculo oscilante con la Casa Rosada: mientras sostiene coincidencias con Javier Milei en seguridad y algunas reformas, como la laboral, ahora advirtió sobre el deterioro económico y el impacto del ajuste en los hogares

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a moverse este miércoles en ese delicado equilibrio político que viene administrando desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Esta vez lo hizo con una definición contundente sobre el presente del país al afirmar que “la economía no está bien en el orden nacional” y que “las familias la están pasando mal, la clase media y la clase media baja no están llegando a fin de mes” . Lo dijo en conferencia de prensa al inaugurar la obra de infraestructura energética del área industrial Los Polígonos I, en la ciudad de Santa Fe. En ese marco, salió además al cruce del debate nacional sobre el rol de la industria, defendió a las pymes santafesinas y marcó diferencias con el enfoque económico de la gestión libertaria.

No fue una declaración aislada ni un desliz. En el mismo tramo de su exposición, el gobernador dejó en claro cuál es el prisma desde el que pretende discutir la coyuntura: “Para nosotros, industria nacional es crecimiento económico, son puestos de trabajo, es desarrollo. Y el Estado tiene que estar al lado de la industria nacional” . Esa frase condensó buena parte del mensaje político que Pullaro busca instalar desde Santa Fe frente al modelo libertario: respaldo en algunos frentes, pero resistencia cuando siente que la lógica del ajuste entra en colisión con la producción y el trabajo.

En esa línea, comprometió la defensa de las 7.000 pymes que operan en la provincia y lanzó una promesa de fuerte tono político: “Las vamos a cuidar como un escudo” . La imagen no fue casual. En un escenario nacional atravesado por cierres, pérdida de empleo y alarma en sectores fabriles, el mandatario provincial intentó pararse como garante de una red productiva que considera estratégica para Santa Fe.

El punto más sensible de sus declaraciones estuvo en la evaluación directa sobre la situación macroeconómica. Pullaro no eligió un rodeo técnico ni una fórmula diplomática. Dijo, sin matices, que la economía nacional “no está bien” y puso el foco en el deterioro de la vida cotidiana de amplios sectores sociales.

También cuestionó con énfasis declaraciones de funcionarios nacionales que relativizan la pérdida de puestos de trabajo. “Hay que ser muy prudente cuando se hacen ese tipo de afirmaciones”, advirtió. Otra vez, la observación apuntó al corazón del debate económico actual: el costo social del programa nacional, la caída del empleo y el contraste entre los indicadores macro y la realidad diaria de millones de hogares.

El cierre de Bahco y la preocupación por la salida de industrias

Dentro de ese marco, Pullaro se refirió al cierre de la empresa Bahco y al impacto que generan otras firmas que cesan operaciones en el país. “Lo vemos con preocupación. Es el conflicto de muchas industrias en la Argentina que levantan, se van a sus casas matrices o dejan de producir aquí”, lamentó.

La frase puso el foco en un fenómeno que, según planteó, excede un caso puntual y remite a un problema más amplio del aparato productivo argentino. No se trata solamente del cierre de una planta o de una decisión empresarial específica. Pullaro subrayó el costo humano y estructural de estos procesos: trabajadores que quedan sin empleo, inversiones en infraestructura que se pierden y años de formación de personal que terminan en la nada.

Para Pullaro, el problema de fondo tiene un componente estructural claro: la presión impositiva que soporta la industria. Y allí ubicó la principal responsabilidad en la Nación. “Más del 80% de los impuestos que soporta la industria son nacionales. Si se bajan, nuestra industria va a crecer y no la vamos a poder parar”, afirmó.

La estrategia de Pullaro frente a Milei

Las últimas declaraciones del gobernador terminaron de confirmar una postura ambivalente frente al gobierno nacional que ya venía insinuándose desde hace meses. La relación entre Pullaro y Milei se mueve en una zona gris, hecha de cooperación práctica, coincidencias parciales y diferencias cada vez más visibles.

El gesto más claro de alineamiento se había visto a comienzos de febrero, cuando Pullaro agradeció públicamente al presidente por el “respaldo político” al Plan Bandera, la estrategia conjunta entre Nación y Provincia para reforzar la seguridad en Rosario. Durante la entrega de 100 camionetas para fuerzas federales, sostuvo que los avances en la baja del delito fueron posibles por el trabajo coordinado con la Casa Rosada y fue todavía más lejos al afirmar que, sin decisión política del presidente, ese operativo no habría podido llevarse adelante.

Esa señal no quedó sola. Pullaro también viene mostrando predisposición a acompañar reformas estructurales impulsadas por el gobierno libertario. Ya a fines de 2025 había dejado planteado que Santa Fe respaldaría “todo lo que entendemos que está bien”, incluyendo reformas laborales e impositivas. Esa definición lo ubicó dentro del grupo de gobernadores dialoguistas que Milei necesita para sostener su agenda legislativa.

Las diferencias con Milei

Esa sintonía, sin embargo, convive con fricciones cada vez más claras. Una de ellas apareció tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Pullaro lamentó el nivel de “agresión” que atravesó la Asamblea Legislativa y lo contrapuso al método político que busca mostrar en Santa Fe. Dijo que no le interesa construir desde el agravio ni desde la lógica de la polarización, y remarcó que ese tipo de confrontación deteriora la calidad institucional del país.

Fue una crítica al tono dominante del mileísmo, pero también una manera de trazar un perfil propio. En un escenario donde el presidente hace de la confrontación permanente una herramienta central de poder, Pullaro intenta mostrarse como un dirigente de otro registro, más ligado a la gestión y menos a la provocación.

La otra diferencia fuerte apareció en Expoagro, donde eligió hablar menos de ajuste y más de producción. Allí afirmó que “gobernar en la Argentina es generar empleo” y reforzó una idea que viene instalando como marca de identidad: “Santa Fe no representa la especulación financiera”, sino “el trabajo” y la producción. Esa secuencia discursiva volvió a mostrar un contraste nítido con el relato libertario.

En la misma feria también reclamó una baja de retenciones y sostuvo que reducirlas no debería verse como un costo fiscal, sino como una inversión para liberar fuerzas productivas. El planteo fue otro capítulo de la misma tensión: aunque comparte con el oficialismo cierta mirada reformista y la defensa del orden fiscal, insiste en que el modelo nacional no puede desentenderse del agro, la industria y la infraestructura del interior productivo.

Reclamos por rutas, educación, discapacidad y fondos nacionales

Las diferencias con la Nación no se agotan en el frente económico. Pullaro ya había cuestionado el presupuesto nacional destinado a rutas al advertir que la Casa Rosada preveía para todo el país menos fondos de los que Santa Fe destinaría por sí sola a reparar su red vial. En ese mismo paquete de reclamos sumó críticas por recortes en educación y discapacidad, además de volver sobre la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia.

Ese conjunto de objeciones muestra otro rasgo de su estrategia. Pullaro evita romper de manera abierta con Milei, pero tampoco acepta quedar absorbido por completo por la lógica oficialista. Necesita preservar margen político propio, defender intereses concretos de Santa Fe y no quedar pegado sin matices a decisiones nacionales que pueden tener alto costo territorial.

Incluso en el plano social y sanitario la Casa Gris buscó marcar contraste. En los últimos días, el gobierno santafesino informó que reforzó con fondos propios la cobertura de medicamentos oncológicos en un contexto de “recortes, demoras y discontinuidades” en la asistencia nacional. Aunque el anuncio no se presentó como una confrontación directa con la Nación, el mensaje político fue nítido: cuando el Estado nacional se retrae, la provincia intenta exhibirse como una administración presente.