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Franco Colapinto habló sobre la posibilidad de una exhibición en Argentina: "Sería increíble"

El piloto de Alpine analizó la performance del equipo en el inicio de la temporada y no esquivó la pregunta respecto a los rumores de una posible visita al país

26 de marzo 2026 · 09:41hs
Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en el Gran Premio de Japón

Tras obtener su primer punto como piloto de Alpine, Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Japón. En su arribo al paddock de Suzuka, el bonaerense opinó sobre la actualidad de la Fórmula 1 y las chances de correr en Buenos Aires en abril.

En el marco de una conferencia de prensa oficial junto a Pierre Gasly, Charles Leclerc y Lance Stroll, el corredor argentino destacó el resultado obtenido en el GP de China: "Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos otra vez después de tanto tiempo".

En este sentido, analizó el desarrollo de la carrera: "Por supuesto que buscábamos más y al comienzo de la carrera se veía muy positivo. Estábamos quinto y sexto y parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el Safety Car dañó un poco nuestra carrera, la mía y la de Pierre también. La mía porque la estrategia fue mucho peor, pero aun así fue positivo ver el rendimiento, ver que podíamos pelear adelante y que podíamos estar ahí con los equipos grandes".

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Además, agregó: "Me alegra que podamos luchar un poco más arriba, ya que eso te hace sentir más seguro. Este año pinta mucho mejor, el coche es mejor y estamos mucho más cerca de los demás equipos. Saber que podemos mejorar aún más el rendimiento es aún mejor". Con este buen inicio, Colapinto mostró su ilusión de cara al resto de la temporada: "Tengo muchas ganas de ver lo que podemos hacer este año. Queremos luchar por los puntos de forma más constante".

Por otro lado, palpitó lo que será el GP de Japón: "Creo que es otro fin de semana nuevo, una pista nueva, muy diferente en energía, en tipo de curvas, muy larga, muy alta velocidad, así que va a ser realmente diferente. Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y dónde todavía necesitamos trabajar más. China fue una pista muy diferente a esta, así que tenemos que ver. Pero creo que en general es nuevo para todos. Nadie realmente sabe cómo va a ser y tenemos que esperar".

La posible exhibición de Colapinto con Alpine en Argentina

El pilarense se refirió a los rumores sobre una exhibición de Alpine en Argentina: “Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente que me apoya desde que era muy pequeño, en la F3, y han pasado 25 años desde que un piloto argentino corrió en la F1. Así que, creo que para mí, poder llevar un coche de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y los aficionados a este deporte, sería genial".

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Además, el piloto de Alpine expresó su entusiasmo por esta iniciativa, aunque evitó dar certezas: "Es un gran esfuerzo y un gran sacrificio, así que para mí, el equipo y los patrocinadores, poder llevar un coche allí para que lo disfruten y lo vivan sería increíble. No creo que haya nada confirmado ni cerca de serlo, pero es un sueño que he tenido desde que entré en la F1 y algo que en el futuro sería increíble que sucediera. No sé si ahora o cuándo. Me gustaría mucho que esto se hiciera realidad. Ya veremos".

Esta posibilidad surgió tras la cancelación de los GP de Bahréin (12/04) y Arabia Saudita (19/04), sumado a las gestiones iniciadas por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguró que hubo conversaciones positivas con la escudería francesa para que se lleve a cabo el evento.

Cuándo corre Colapinto el GP de Japón

Colapinto participará este jueves por la noche en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, donde buscará continuar con su buen momento luego del punto que consiguió en China. La primera sesión de entrenamientos está programada para las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante una hora.

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La actividad en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros, continuará con la segunda práctica libre, que iniciará a las 3 de la madrugada del viernes.

Luego de dos fechas, el campeonato de Fórmula 1 tiene como líder al británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos y le saca cuatro a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli. Más abajo están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.

Los horarios del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3:

Práctica libre 2 a las 3

Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

Clasificación a las 3

Domingo 29/3:

Carrera a las 2

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