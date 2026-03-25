Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido

El tradicional Vía Crucis del Padre Ignacio Peries, que se celebra cada Viernes Santo en el barrio Rucci, ha sido a lo largo de los años uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios del país. Cargado de emotividad y con la presencia de miles de fieles logró imponerse, además, por el carisma del sacerdote que lo guía. Sin embargo, dejó de llevarse a cabo bajo esta modalidad y, tras un par de realizaciones presenciales tras la pandemia, pasó a ser virtual, sólo transmitido por streaming, radio y televisión desde la iglesia Natividad del Señor. Tanto es así que este 2026 volverá a hacerse de esta manera, según pudo saber La Capital.
Será el tercer año consecutivo sin la presencia de su máximo referente por las calles del barrio donde se asienta la iglesia del cura nacido en Sri Lanka y cuya figura tiene trascendencia internacional. De este modo, si la metodología se repite tal cual como en los últimos años, Ignacio llevará su mensaje sobre la pasión, muerte y sepultura de Jesús en Semana Santa desde puertas adentro para que el público lo siga desde sus hogares.
Además de la televisión local y nacional, el llamado Camino de la Cruz podrá seguirse por el canal de YouTube de la parroquia y a través de portales de internet.
El año pasado, al ser también bajo la modalidad sin público presencial masivo y en movimiento (sólo con personas dentro del templo), el padre Ignacio dirigió personalmente la oración y las meditaciones de cada estación. No obstante, miles de feligreses se conectaron desde distintas partes de Argentina y el mundo a través de internet y la televisión, lo que aun así mantuvo el carácter masivo de la fe.
Con el paso del tiempo, la explicación oficial sobre la necesidad de sostener este formato se basó en el objetivo de evitar las complicaciones logísticas y de seguridad que implican las movilizaciones de miles de personas.
En 2020 y 2021, el Vía Crucis se realizó de forma virtual por primera vez debido a las restricciones sanitarias de la pandemia de Covid-19.
Luego, en 2022, volvió a llevarse a cabo de manera presencial y con la participación de una cantidad abrumadora de asistentes, según los organizadores: más de 400 mil personas colmaron las calles adyacentes a Natividad del Señor. "Volvió con todo el Vía Crucis del padre Ignacio", titulaba este diario. En aquella oportunidad, en su alocución final, el sacerdote pidió a los políticos que cumplan sus promesas. Los fieles vibraron y dijeron que estar presentes fue una "caricia al alma". Hubo estremecedores testimonios de esperanza.
En 2023, los fieles caminaron nuevamente por las estaciones distribuidas en el barrio, culminando frente a la cruz mayor sostenida por Ignacio desde un escenario donde dirigió su mensaje final. Allí, las reflexiones se centraron en la paz y la seguridad, especialmente ante la situación de violencia que atravesaba Rosario.
Finalmente, en 2024 regresó la modalidad virtual con argumentos como la seguridad ante la multitud y la situación económica que dificultaba el traslado de los fieles, entre otras cuestiones.
Ya en 2025 se repitió el formato y, este año, a horas del Viernes Santo, ocurrirá lo propio.
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