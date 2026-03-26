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El juicio por el crimen de un joven en Tío Rolo concluyó con una pena de 12 años

El tribunal declaró culpable a Emanuel Fernández por la muerte de Mariano Barea pero la sentencia quedó lejos del pedido que había hecho la Fiscalía

26 de marzo 2026 · 13:10hs
El debate sobre el crimen concluyó este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

Foto: La Capital / Archivo.

El debate sobre el crimen concluyó este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

La Justicia provincial dictó este miércoles una condena a 12 años de prisión efectiva por un homicidio en el barrio Tío Rolo. El fallo de primera instancia se refiere al crimen de Mariano Barea, apuñalado durante el intento de robo de su motocicleta.

El veredicto le puso punto final a un debate oral y público que comenzó la semana anterior en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Andrea Vega había solicitado una pena de 22 años y 6 meses de cárcel, casi el doble del plazo que fijó el tribunal en el fallo de primera instancia.

Los jueces declararon culpable a Emanuel Alejandro Fernández por la muerte del joven atacado en la zona sudoeste. El detenido de 33 años fue el único imputado en el marco de la causa sobre homicidio en ocasión de robo.

¿Cómo fue el crimen de Mariano Barea?

Mariano Andrés Barea murió durante la madrugada del jueves 2 de febrero de 2023, mientras lo llevaban hacia el Hospital Roque Sáenz Peña. Tenía 26 años y le habían perforado uno de los pulmones con un arma blanca en Avellaneda al 6600, cerca de la casa de su pareja.

Si bien inicialmente se había trascendido la hipótesis de una discusión familiar como trasfondo del asesinato, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que un delincuente atacó a la víctima para robarle la moto. No obstante, decidió abandonar el vehículo una vez que se cruzó con la dueña de la vivienda.

>> Leer más: Crimen en zona norte: mataron a un hombre que tenía una condena condicional

Según indicó la fiscal durante el juicio, Barea y su pareja querían ir a comprar bebida a las 5 de la mañana. Cuando salieron del inmueble, escucharon ruido en el fondo y decidieron rodear la propiedad por separado para ver qué ocurría en inmediaciones de las vías del ferrocarril.

Mientras la mujer iba caminando por un lado, el motociclista se fue por el sector opuesto. Ambos querían encontrarse sobre Avellaneda. En ese momento, Fernández siguió al dueño del vehículo por un pasillo y le dio una puñalada en la región supraclavicular.

Apuñalado cerca de la casa de su pareja

Cuando terminó de dar la vuelta a la casa, la mujer vio que su pareja se estaba agarrando la base del cuello y le pedía ayuda. Además vio que el ladrón se había apoderado del rodado, aunque finalmente éste lo descartó en la escena del crimen y se fue.

De acuerdo al registro judicial, Barea murió por una hemorragia masiva en el tórax durante el traslado hacia el nosocomio municipal. El primer y único sospechoso fue detenido el mismo día por orden del fiscal Ademar Bianchini y dos días más tarde quedó bajo prisión preventiva.

Pasados tres años desde el inicio del proceso, los jueces Gonzalo López Quintana, Fernando Sosa y Nicolás Vico Gimena consideraron probada la autoría del homicidio en el barrio Tío Rolo. No obstante, la sentencia para Fernández fue mucho menor que la que había solicitado el MPA el miércoles 18 de marzo, cuando comenzó el juicio oral y público.

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