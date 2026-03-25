Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Una nueva tienda de uno de los grandes clubes de la ciudad tendrá vidriera a la peatonal. Además, otro local muy estratégico ya tiene nuevo destino

El local se alquiló en febrero y se espera que la tienda pueda abrir en un mes.

La peatonal Córdoba está teniendo varios cambios en sus locatarios. En este caso, la salida de la juguetería Gulliver sobre Córdoba al 1300, entre Corrientes y Entre Ríos, dejó libre un espacio que ya tiene dueño.

Es que allí desembarcará una nueva tienda oficial de Rosario Central . Según pudo averiguar Negocios de La Capital , la operación de alquiler del inmueble se concretó en febrero, de la mano de la inmobiliaria de Guillermo Rodríguez, y ya se están llevando adelante los trabajos pertinentes para adecuarlo a las necesidades de la marca. Se espera que la inauguración se concrete en el mes de abril.

El salón de ventas se ubica en la planta baja del edificio Hermes II y tiene una superficie de más de 100 metros cuadrados , con un frente a la peatonal y una vidriera a la galería interna. La juguetería Gulliver, un clásico del centro rosarino, llevaba más de 40 años de actividad en el local. Sin embargo, en enero decidió bajar la persiana y el inmueble salió al mercado locativo.

La tienda de Rosario Central viene atravesando un proceso de crecimiento y puesta en valor. En mayo del año pasado, había inaugurado su sede en el Gigante de Arroyito y, en septiembre, la renovación de sus instalaciones en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Ahora, con la nueva apertura, serán cinco los comercios del club canalla.

Con esta operación, se quedará con un emplazamiento en uno de los tramos de mayor circulación que tiene la peatonal rosarina. Allí tendrá de vecinos a reconocidas marcas como la de indumentaria This Week, la librería Cúspide, la bombonería Royal, el comercio de ropa deportiva Sport 78 (ex Palace Garden) y la perfumería Juleriaque, entre otros.

e39f9f76-dfb6-4d4f-bc40-cd01d5ef6040 Tras la reciente salida de Giro Didáctico, llega una nueva marca: Laula, ropa deportiva.

Otro local estratégico que logró nuevo locatario

Mientras tanto, otro de los locales que renovará inquilino es el de Córdoba 1471, donde supo funcionar la juguetería Giro Didáctico, lindera a la librería El Ateneo. Ahora desarrollará allí su actividad la firma Laula Sport, comercio de ropa deportiva femenina. Será la tercera sucursal de la marca, sumándose a las de Rioja 2123 y Córdoba 1760.

Ambas movidas comerciales responden a la rápida dinámica del mercado inmobiliario sobre la peatonal incluso en tiempos de bajo consumo. Para este tipo de locales, suele incluso haber lista de espera para ocuparlos, por lo que el tiempo de vacancia suele ser escaso. En ambos casos, la espera fue de menos de 30 días para dar con un nuevo inquilino.