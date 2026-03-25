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La urbanización integral en Empalme Graneros y Los Pumitas se pondrá en marcha a fines de abril

El plan presentado por el intendente Pablo Javkin incluye pavimento, desagües y espacios públicos en 169 cuadras. Beneficiará a más de 12 mil vecinos

25 de marzo 2026 · 20:14hs
El intendente Pablo Javkin detalló las obras que se realizarán en Empalme Graneros y Los Pumitas

El intendente Pablo Javkin detalló las obras que se realizarán en Empalme Graneros y Los Pumitas

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó este miércoles el proyecto de Urbanización Integral Noroeste, una intervención de gran escala que contempla una inversión superior a los 43 mil millones de pesos para transformar los barrios Empalme Graneros y Los Pumitas.

La iniciativa incluye la ejecución de 145 cuadras de pavimento definitivo, 24 de pavimento provisorio, obras hidráulicas y la creación de nuevos espacios públicos, con impacto directo en unos 12.000 vecinos e indirecto en otros 25.000.

Una intervención urbana de gran escala

El plan fue presentado ante vecinos en la vecinal de Empalme Graneros y forma parte de lo que el municipio definió como la segunda etapa del “plan de paz”, articulado con el gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro.

“Esta etapa tiene que ver con obras en los barrios que fueron más afectados tanto por la violencia como por las inundaciones”, sostuvo Javkin.

El intendente remarcó además el carácter estructural de la intervención: “Vamos a cambiar todo el barrio, llevar los pavimentos a nivel definitivo, intervenir todos los espacios públicos y reconstruir el parque Ottone”.

>> Leer más: Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario:"Donde había balas, ahora hay máquinas"

Según precisó, las obras se iniciarían a fines de abril y se ejecutarían en un plazo de entre 12 y 18 meses, con trabajos simultáneos en 169 cuadras. “Es la obra de pavimento más grande que se vio en mucho tiempo”, afirmó.

Cómo se organizarán los trabajos

Para acelerar los plazos, el proyecto fue dividido en seis sectores, lo que permitirá que distintas empresas trabajen en simultáneo:

  • Los Pumitas A: pavimento provisorio, relocalización de familias y nuevos espacios públicos.
  • Los Pumitas B: pavimento definitivo y consolidación urbana.
  • Empalme Graneros C1 y C2: pavimentación definitiva en sectores clave.
  • Empalme Graneros D1 y D2: obras viales e hidráulicas complementarias.

Cada sector cuenta con presupuestos que van desde los $4.300 millones hasta más de $9.300 millones, según la complejidad de las intervenciones.

Espacios públicos y urbanización

Uno de los ejes centrales del proyecto será la recuperación del espacio público. En Los Pumitas se crearán tres nuevos espacios verdes con juegos infantiles, canchas, estaciones aeróbicas y mobiliario urbano.

>> Leer más: Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Además, se prevé la reconstrucción del Parque Ottone, un punto clave del barrio, con el objetivo de mejorar la convivencia y generar entornos más seguros.

Continuidad de obras previas

La intervención se suma a etapas anteriores ya finalizadas en Empalme Graneros. En 2024 y 2025 se pavimentaron 63 cuadras con infraestructura hidráulica, en sectores delimitados por calles como Génova, Juan José Paso y Ottone.

Estas obras forman parte de un proceso más amplio de urbanización que busca reducir desigualdades estructurales en uno de los sectores históricamente postergados de la ciudad.

Barrios con historia y desafíos

Empalme Graneros tiene un origen ligado al desarrollo ferroviario y a una fuerte identidad obrera, mientras que Los Pumitas representa uno de los sectores más vulnerables, con déficits históricos en infraestructura y servicios.

El plan apunta a integrar urbanísticamente ambas zonas, mejorar la transitabilidad y avanzar en condiciones de vida más equitativas.

En ese sentido, desde el municipio destacaron que no se trata solo de pavimentación, sino de una intervención integral que incluye desagües, relocalización de familias y recuperación del tejido social.

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