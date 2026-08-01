Llega a Rosario "La omisión de la familia Coleman", la obra del off porteño que recorrió el mundo

Una familia vive al borde de la disolución , una ruptura evidente pero secreta. Todos conviven en una casa que al mismo tiempo que los contiene, los encierra. Cada integrante construye su propio refugio dentro de los espacios compartidos, haciendo cada vez más difícil la convivencia. Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido .

Esa es la premisa de "La omisión de la familia Coleman" , la obra escrita y dirigida por Claudio Tolcachir que después de más de dos décadas de funciones ininterrumpidas, llegará a Rosario este domingo 2 de agosto, a las 19.30, precisamente al teatro La Comedia (Mitre 958). Las entradas ya están a la venta y hay 20% de descuento para socias y socios de Tarjeta Beneficios La Capital.

El elenco está integrado por Cristina Maresca, Miriam Odorico, Inda Lavalle, Fernando Sala, Natalia Villar, Juan Manuel Zuluaga, Gonzalo Ruiz y Jorge Castaño, quienes dan vida a ocho personajes que oscilan entre el humor, el absurdo y el drama.

La pieza nació en 2005 en Timbre 4, el espacio teatral que Tolcachir fundó en un PH del barrio porteño de Boedo . Lo que comenzó como una propuesta del circuito off pronto se convirtió en un fenómeno sin precedentes : la sala quedó chica frente a la cantidad de espectadores que llegaban función tras función. De ese escenario íntimo pasaron a recorrer el mundo, con funciones en distintos idiomas, con y sin subtítulos. China, Francia, Irlanda, Bosnia, Alemania y Serbia son algunos de los países que recibieron a esta familia disfuncional, capaz de despertar la misma identificación en espectadores de culturas muy diferentes.

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“La obra es una bomba por cómo está escrita. Para mí, el mayor mérito está ahí. Es buenísima desde la estructura dramática, el humor que maneja, el suspenso que genera y esa mezcla entre tragedia, comedia y humor negro”, sostuvo Inda Lavalle, una de las actrices del elenco, en diálogo con La Capital. Y agregó: “La familia interpela a todos porque todos tenemos conflictos con nuestros vínculos. El teatro genera identificación y eso termina siendo catártico para el espectador”.

En la misma línea, su escritor y director, Claudio Tolcachir, explicó: “Hay algo que sucedió con esta obra, que no sólo en Argentina sino en todos los lugares del mundo donde estuvimos, el público sintió que la historia que contábamos le resultaba íntimamente personal. Podía identificarse con esta familia, compartir esos secretos y esos vínculos tan desajustados y complejos, aun en culturas tan diversas como las de París, Colombia, Bosnia, China o Nueva York".

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Una historia que resiste al paso del tiempo

Lavalle interpreta a Verónica, un personaje que parece mantenerse al margen de la familia, aunque las heridas también la atraviesan. “No se crió en esa casa de la familia, aporta desde lo económico y no quiere involucrarse demasiado porque llegar a esa casa le duele, entonces se expulsa ella misma. Pero lo que se verá en el transcurso de la obra es que también forma parte de esa familia y que, a pesar de intentar aparentar una buena vida y un bienestar, tiene muchas falencias, muchas carencias de amor”, explicó la actriz.

La descripción de Verónica también permite entender uno de los pilares de la obra. Justamente, para Tolcachir la fuerza de la producción está en la humanidad de sus personajes, capaces de despertar incluso ternura en medio del caos: “Los personajes de Coleman son muy queribles y muy humanos. Y creo que la calidad de los actores, su vitalidad y su frescura es algo que atraviesa el tiempo y hace que el público sienta que está asistiendo a una verdad, que está de visita en una casa".

A 21 años de su estreno, La omisión continúa interpelando al público pero desde un lugar distinto. Si en 2005 retrataba a una familia atravesada por el caos y la incapacidad de resolver sus conflictos, hoy esa historia también dialoga con una sociedad que, según Lavalle, habla más de salud mental, pero que, según su director, se volvió más cruel.

“La obra viene después del 2001. Y para mí una gran diferencia en estos 20 años es cómo se empezó a hablar de salud mental, que en 2005 era un tema mucho más tabú. Hoy creo que los personajes tienen diagnóstico, antes no sé si lo tenían”, reflexionó la actriz.

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Tolcachir, por su parte, explicó que, cuando la escribió, pensaba en personajes “desesperados por incapacidad, personas que sienten que el agua sube, que no tienen salida y que, en esa desesperación, terminan lastimándose entre ellos porque no saben hacer las cosas de otra manera". Esa idea también atraviesa el concepto de la obra. Para el director, omitir es no hablar, no ver las cosas o "naturalizar la violencia y seguir adelante porque si esos personajes quisieran resolver sus conflictos, ni siquiera sabrían por dónde empezar". Y "eso es un reflejo de una época, de un país y de una sociedad”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que hoy la realidad superó a la ficción. "Quizás la historia de Coleman hoy me saldría un poco más dolorosa porque creo que apareció en la sociedad una crueldad, un goce por la crueldad, una justificación del dolor ajeno que es complejo y que estos personajes no tienen. Creo que el mundo de hoy está incentivando a que los perdedores se burlen de los otros perdedores con una crueldad orgullosa que mis personajes no tienen en Coleman".

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Una familia que recorrió el mundo

Pocas obras logran mantenerse vigentes durante más de dos décadas. La omisión de la familia Coleman no sólo lo consiguió, sino que además recorrió el mundo y conservó buena parte del elenco que la estrenó en 2005.

La historia nacida en Buenos Aires viajó por 22 países y demostró que los conflictos familiares trascienden las fronteras. Entre las experiencias, Tolcachir mencionó dos anécdotas que reflejan cómo una misma obra puede despertar lecturas completamente diferentes: “En Dublín el público nos preguntaba si nos habíamos inspirado en una familia irlandesa. Les respondimos que no, pero ellos sentían que la obra los representaba. En Francia, en cambio, nos preguntaban si era normal que las madres durmieran en la misma cama con hijos adultos, porque les parecía muy extraño”.

No todas las funciones fueron iguales. El director también recordó el paso por Miami, donde un presentador anunció a los actores en pleno saludo final “como si fuera el intermedio de un partido de fútbol americano. No tenía nada que ver con la obra, pero terminó siendo muy gracioso”.

En ese sentido, las largas giras, los meses compartiendo casas y habitaciones de hotel y las experiencias vividas durante dos décadas terminaron construyendo una familia fuera del escenario. “Hay compañeros que hace más de 15 años que están y en estos años nos pasó de todo: nacimientos, muertes, casamientos, separaciones. Fue muy rock and roll, pero siempre nos acompañamos. Hay un respeto y una admiración profunda y cada uno tiene su lugar dentro del grupo”, resumió Lavalle.

La próxima parada es Rosario. Tanto la actriz como el director coinciden en que cada nueva ciudad renueva el desafío, incluso después de más de dos décadas de funciones. “Siempre que fuimos a Santa Fe la pasamos muy bien. Nos encanta cómo nos reciben y tenemos mucha emoción por conocer este teatro. Cada vez que llegamos a un escenario nuevo es como hacer la obra por primera vez. Cambia la acústica, cambia el espacio, cambian los códigos y eso también le da nueva vida a la obra”, señaló la actriz.

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Tolcachir, por su parte, destacó el vínculo especial que tiene la ciudad con el teatro: “Sé que Rosario es un lugar donde el teatro tiene un valor muy especial, con un público muy ferviente y una enorme comunidad de actores, directores y grupos sosteniendo la cultura. Esperamos que sea un encuentro entre gente que ama el teatro y que nos reciban con el cariño de siempre”.