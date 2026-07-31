Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte

Los ejemplares de La Florida fueron reubicados para dar paso a la remodelación. El municipio detalló que cada árbol tendrá seguimiento técnico

Los primeros ejemplares de árboles en el Bosque de los Constituyentes

La Municipalidad de Rosario realizó este viernes el trasplante de los árboles ubicados en el sector de La Florida donde comenzarán las obras de reconversión de la costa norte . Los ejemplares fueron trasladados al Bosque de los Constituyentes en el marco del plan de remodelación que impulsa el municipio.

El operativo se llevó adelante mediante un procedimiento técnico que contempló la extracción, el traslado y la reimplantación de cada árbol de manera individual. Según informaron desde el municipio, además habrá un seguimiento específico antes, durante y después del trasplante para monitorear su adaptación al nuevo entorno.

Las tareas se realizaron durante el invierno, la época considerada más favorable para este tipo de intervenciones. En esta estación los árboles atraviesan su período de reposo vegetativo, disminuyen su actividad fisiológica y requieren menos agua, condiciones que aumentan las posibilidades de supervivencia una vez reubicados.

El operativo se concretó semanas después después de que la Justicia despejara el camino para el inicio de la reconversión del sector ubicado al sur del balneario La Florida y la Rambla Catalunya, una obra que había quedado momentáneamente frenada por una presentación judicial impulsada por Ciudad Futura.

Tras conocerse esa resolución, el intendente Pablo Javkin ratificó que el proyecto avanzaría y buscó responder a uno de los principales cuestionamientos ambientales: el destino de los árboles emplazados junto a la avenida Eudoro Carrasco. "Vamos a cuidar cada uno de los árboles, que están en un mal lugar porque están encerrados en una cazuela muy pequeña, sobre una superficie impermeabilizada", había afirmado el mandatario.

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En ese marco, anticipó que los ejemplares serían trasladados "uno por uno" al Bosque de los Constituyentes, tal como finalmente ocurrió este viernes.

Cómo será la nueva costa norte

La intervención forma parte de un proyecto que demandará una inversión superior a 13.735 millones de pesos y que apunta a transformar el sector comprendido entre avenida Puccio y la bajada Escauriza.

Entre las principales obras previstas figura la construcción de un parque acuático de 2.600 metros cuadrados, un nuevo paseo público con mirador sobre el río Paraná, una plaza seca adaptable para actividades durante todo el año y la ampliación de la playa pública.

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El plan también contempla la reparación del conducto Piaggio, la renovación de veredas, la incorporación de unos 3.000 metros cuadrados de canteros verdes y la demolición de los bares Mordisco y Paradiso para ganar espacio de uso público sobre la costa.

Desde el municipio sostienen que la iniciativa busca recuperar un sector degradado de la ribera, mejorar la infraestructura y ampliar el acceso de vecinos y turistas a uno de los principales espacios recreativos de Rosario.