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Cristóbal López se quedó con la concesión de Circunvalación y parte de la autopista a Buenos Aires

El gobierno nacional definió el paso a manos privadas de 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El grupo Corven de Venado Tuerto se quedó con dos tramos

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

30 de julio 2026 · 20:24hs
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CPC

CPC, la firma de Cristóbal López se quedó con la concesión de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33 hasta Trenque Lauquen.

 

Una resolución del Ministerio de Economía de la Nación definió el traspaso a manos privadas de cuatro tramos de rutas nacionales incluidas en la Red Federal de Concesiones por un plazo de 20 años y mediante el sistema de cobro de peaje. Para el caso del denominado Portuario Norte, que abarca la llegada de la autopista a Buenos Aires desde San Nicolás a Rosario, la avenida Circunvalación y la ruta 33 hasta Trenque Lauquen, el concesionario resultó el empresario del grupo Indalo Cristóbal López. El otro segmento de la autopista hasta Campana fue para el grupo Corven, cuya base está en Venado Tuerto.

De esta forma, se adjudicó la licitación pública nacional e internacional (504-0015-LPU25) de acuerdo a una orden de mérito. Para el tramo mediterráneo (ruta nacional 7 desde acceso Oeste Luján (Buenos Aires) hasta el límite con Córdoba y San Luis en casi 600 kilómetros; y por ruta 35 desde Vicuña Mackenna hasta Santa Catalina en 80 kilómetros) fue para el grupo Creditech-Plantel con un peaje por kilómetro de 1.989 pesos sin IVA.

>> Leer más: La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

La autopista a Buenos Aires quedó dividida dentro de dos tramos distintos. El Portuario Sur fue para también Creditech-Plantel con una oferta ganadora de 1.256,03 pesos sin IVA. El corredor arranca desde la salida a Puerto de Campana (Buenos Aires) hasta el límite interprovincial con Santa Fe y la 188 desde San Nicolás (Buenos Aires) hasta Realicó (La Pampa) en un total de 636 kilómetros de extensión.

Red Federal de Concesiones. Circunvalación y la autopista a Buenos Aires están dentro de los tramos a licitarse en los próximos meses.

Red Federal de Concesiones. Circunvalación y la autopista a Buenos Aires están dentro de los tramos a licitarse en los próximos meses.

Grupo Corven

La ahora, adjudicataria de dos tramos de concesión en un espectro de más de 2.500 kilómetros de rutas en el país y en el concierto de la Red Federal de Concesiones quedó para la pata financiera del Grupo Corven, (con más de 55 años de trayectoria abarcando la fabricación y distribución de autopartes, motos y neumáticos). Ahora sus unidades de negocios se diversifican en la operación vial y es un nuevo jugador en este rubro de la firma del empresario de Venado Tuerto, Leandro Iraola.

Por otro lado, también se definió el tramo Puntano (por ruta 8 atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis en 720 kilómetros fue para Basaa-Cecosa por 1.440 pesos sin IVA de peaje por kilómetro.

El regreso de Cristóbal

Lo más influyente para el área metropolitana rosarina es el Portuario Norte. La ganadora y adjudicataria fue CPC con 1.856 pesos sin IVA. Abarca los 50 kilómetros de la autopista a Buenos Aires, a la altura de San Nicolás hasta Rosario, los 29 kilómetros de Circunvalación y los casi 450 kilómetros de extensión desde Trenque Lauquen en la provincia de Buenos Aires, hasta la A012 recientemente traspasada de Nación a Santa Fe.

La constructora CPC es dominada por el grupo Indalo, cuyo referente es Cristóbal López. CPC aparece ahora como prestadora vial y carga con el telón de fondo de múltiples causas vinculadas a las presuntas causas de corrupción en el kirchnerismo regresa en la era Milei.

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