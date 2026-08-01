Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Ambos equipos rosarinos buscarán sumarse a Jockey Club, Duendes y Estudiantes en los cuartos de final

GER enfrenta a Marista en un verdadero mata mata. El mens sana buscará sellar su clasificación a cuartos de final del Torneo del Interior de visitante.

Rugby para alquilar balcones. Este sábado se disputará la sexta y última fecha de la fase regular del Torneo del Interior, jornada en la que se definirán los últimos lugares para los cuartos de final y las posiciones finales de todos los grupos.

En ese sentido, en la Zona 1 y en la Zona 3 donde falta completar el cuadro, GER y Santa Fe Rugby, buscarán sumarse al lote de los que protagonizarán los cuartos de final entre los cuales ya se encuentran Jockey Club Rosario, Duendes y Estudiantes.

Los partidos comenzarán a las 15.30 con el siguiente programa:

GER (2º, 15 puntos) visitará este sábado a Marista (3º, 12 puntos) en Luján de Cuyo en un verdadero mata-mata. Ambos equipos tienen chances matemáticas de clasificar a los cuartos de final aunque GER llega con una leve ventaja ya que con un empate pasaría de ronda. El conjunto mens sana viene de ganarle a Mendoza Rugby 28-17 y los Curas de conseguir una estimulante victoria en Yerba Buena ante Tucumán Rugby por 33-31 con la que intentará conservar el impulso. El cordobés Tomás Ninci será el encargado de impartir justicia en este trascendental partido. Si bien no será lo mismo ya que hay otras cosas en juego, en el partido de ida, disputado en la Bombonera del parque Independencia, se impuso GER 29-13.

El mens sana alistará a Joaquín Horcada, Juan Manuel De Torres y Santiago Gramajo; Maximiliano Gómez y Agustín Fontanarrosa; Ciro Secoff, Marcos Lufft e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Jerónimo Alonso, Tomás Morales, Andrés Speziali y Pedro Piacentini; Ramiro Picotto.

En el encuentro que completa la zona, Mendoza Rugby (4º, 4 puntos) recibirá a Tucumán Rugby (1º, 22 puntos) ya clasificado bajo la supervisión de Esteban Filipanics.

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Zona 2

Tala (1º, 25 puntos) y Estudiantes (2º, 21 puntos) estarán nuevamente frente a frente. En la primera fecha, el conjunto cordobés se impuso en el parque Urquiza entrerriano 34-26 por lo que esta tarde el albinegro buscará su revancha, estimulado por el 81-0 conseguido ante Curne en la 5ª fecha.

El partido, que contará con transmisión en vivo por Disney+ Premium y definirá la posición final del grupo ya que ambos ya están clasificados a cuartos, será dirigido por el rosarino Federico Longobardi.

En el restante, jugarán Curne (4º, 0 punto) y Urú Curé (3º, 7 puntos) con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata.

Zona 3

Con Jockey Club Rosario ya clasificado, este sábado se definirá quién lo acompañará en la siguiente ronda. En ese sentido, el que más chances tiene de hacerlo es Santa Fe Rugby, equipo que con sólo sumar un punto se mete en cuartos. Puede acceder, inclusive perdiendo. Sólo una catástrofe puede impedirlo.

Jockey Club Rosario (1º, 22 puntos) recibirá a Universitario de Córdoba (3º, 11 puntos) en las Cuatro Hectáreas y será sin quererlo en juez de la definición ya que si gana le habrá allanado el camino al conjunto santafesino sin importar cómo le vaya. Gastón Rogé, de Mar Del Plata, es el árbitro designado para este encuentro.

El verdiblanco saldrá a la cancha con Guido Cella, Jeremías Lama e Ignacio Orsetti; Marcos Lorenzini e Ignacio Gallo; Ciro Baraldi, Felipe Baraldi y Augusto Rossi; Agustín Maderna y Juan Baronio; Mateo Tanoni, Luca Scarpello, Manuel Lluch y Pedro Quijano; Juan Lovell.

En el otro partido se medirán Córdoba Athletic (4º, 8 puntos) y Santa Fe Rugby (2º, 16 puntos) bajo la supervisión del internacional rosarino Damián Schneider).

El tricolor de la capital provincial alistará a Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta; Manuel Iturraspe, Ignacio Gómez y Tomás Longo; Juan Strada y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Lucio Ruata, Francisco Eleuteri y Ramiro Giménez; Santiago Mendicino.

Zona 4

Duendes (2º, 20 puntos) logró la clasificación a cuartos de final hace una semana cuando venció a Old Resian 56-26 en el Grantfield y ahora peleará por el primer lugar del grupo cuando enfrente a Jockey Club Córdoba (1º, 23 puntos) en su cancha del barrio Las Delicias. En el partido de ida, el conjunto de la Docta se impuso de local 22-7, pero de aquella vez a ésta corrió mucha agua bajo el puente. El árbitro del partido que definirá el primer y segundo puesto de la zona 4 será el mendocino Juan Martínez.

El verdinegro formará con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Federico Rodríguez; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez Gómez; Ignacio Gandini, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazabal y Giuliano Francescangeli; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Faura.

Completando el grupo, en Córdoba, La Tablada (3º, 6 puntos) recibirá a Old Resian (4º, 4 puntos) con el arbitraje del correntino Juan Zubieta.

El tricolor formaría con Oscar Salinas, Diego Piancatelli y Brian Sánchez; Facundo Gómez Paris y Ramiro Yannetti; Iván Capello, Joaquín Demetrio y Gianfranco Speciale; Teo Carubolo y Fausto Carugatti; Mateos Farías, Luca Candini, Manuel Scarampi y Nahuel Romero; Guido Candini.