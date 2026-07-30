Alerta en Rosario: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades

Una yarará venenosa fue encontrada este jueves por la tarde en la zona alta de la barranca en avenida Estanislao López y Balcarce, en pleno parque de las Colectividades. La Brigada Ecológica pudo atrapar a la serpiente y ponerla a resguardo.
La peligrosa serpiente fue hallada en la costanera rosarina, en avenida Estanislao López y Balcarce. La Brigada Ecológica logró atraparla y ponerla a resguardo
Una yarará venenosa fue encontrada este jueves por la tarde en la zona alta de la barranca en avenida Estanislao López y Balcarce, en pleno parque de las Colectividades. La Brigada Ecológica pudo atrapar a la serpiente y ponerla a resguardo.
A través de un llamado al 911, se dio alerta de la presencia de una gran víbora en el lugar. La policía llegó a la zona de la barranca constando que el ofidio se encontraba efectivamente allí y pidieron la presencia de la Brigada Ecológica y Rescate Animal.
Según trascendió, el reptil era un Bothrops alternatus, conocido como yararacusú o víbora de la cruz. Las autoridades comunicaron que se trata de un ejemplar venenoso, por lo que tuvieron que despejar el área y alejar a la gente que se encontraba en esa zona del parque.
Al llegar los agentes de la Brigada, llevaron adelante "tareas de contención no invasivas" con un palo y pinzas específicas para estas situaciones y un tacho plástico con tapa. La víbora fue atrapada sin dificultades.
El terrible siniestro ocurrió a la altura de Morrison, a 200 kilómetros de Rosario. Una Toyota Hilux perdió el control, impactó contra el guardarraíl y quedó partido a la mitad