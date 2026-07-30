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Alerta en Rosario: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades

La peligrosa serpiente fue hallada en la costanera rosarina, en avenida Estanislao López y Balcarce. La Brigada Ecológica logró atraparla y ponerla a resguardo

30 de julio 2026 · 16:03hs
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El animal fue rescatado. 

El animal fue rescatado. 

Una yarará venenosa fue encontrada este jueves por la tarde en la zona alta de la barranca en avenida Estanislao López y Balcarce, en pleno parque de las Colectividades. La Brigada Ecológica pudo atrapar a la serpiente y ponerla a resguardo.

A través de un llamado al 911, se dio alerta de la presencia de una gran víbora en el lugar. La policía llegó a la zona de la barranca constando que el ofidio se encontraba efectivamente allí y pidieron la presencia de la Brigada Ecológica y Rescate Animal.

Según trascendió, el reptil era un Bothrops alternatus, conocido como yararacusú o víbora de la cruz. Las autoridades comunicaron que se trata de un ejemplar venenoso, por lo que tuvieron que despejar el área y alejar a la gente que se encontraba en esa zona del parque.

>>Leer más: Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Al llegar los agentes de la Brigada, llevaron adelante "tareas de contención no invasivas" con un palo y pinzas específicas para estas situaciones y un tacho plástico con tapa. La víbora fue atrapada sin dificultades.

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