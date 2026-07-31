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Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas

El Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores es uno de los tantos servicios de Pami. En esta nota, toda la información

31 de julio 2026 · 07:00hs
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A través de un trámite en línea se puede acceder al Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores de Pami.

A través de un trámite en línea se puede acceder al Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores de Pami.

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) entiende que uno de los puntos esenciales para el bienestar de sus afiliados es la posibilidad de alojarse en un espacio que responda a sus necesidades. En muchas ocasiones, esto implica residir en geriátricos o residencias especiales para recibir cuidados diarios. Por esto, es aconsejable informarse acerca del ingreso en este tipo de residencias.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afiliados que requieran una atención institucional, Pami ofrece un Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores. A través del programa, se buscan garantizar los apoyos y cuidados necesarios para el desarrollo de las actividades de la vida diaria de los afiliados.

En definitiva, Pami trata de desarrollar un modelo organizativo y de funcionamiento centrado en la persona que tienda a acompañarla y brindarle cuidados de calidad y bienestar, con una asistencia progresiva y acorde a las necesidades de la persona.

Al mismo tiempo, el programa tiene propósitos como informar, orientar y prestar las ayudas adecuadas a las personas residentes ya sus familias y/o redes de apoyo, favoreciendo el acompañamiento y la participación en las actividades de la residencia. Así también, persigue la promoción de la inclusión y participación social de las personas en la comunidad.

>>Leer más: Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

En síntesis, estas prestaciones en Residencias de Larga Estadía son servicios sociales, con coordinación socio-sanitaria que incluye alojamiento, comida, servicios de cuidados, enfermería, atención psicosocial, terapia ocupacional, recreación y servicios de salud de baja complejidad.

Es importante tener en cuenta que no son hospitales, ni clínicas, ni sanatorios, ni establecimientos psiquiátricos agudos, ni centros de rehabilitación.

A quiénes está destinado este servicio

El servicio está orientado a personas mayores de 60 años, afiliadas al INSSJP que requieren de apoyo y cuidados para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, no pudiendo realizarlo en su entorno.

Sin embargo, la prestación no es de carácter universal, por ende, se encuentra sujeta a la evaluación sociosanitaria por parte del Instituto.

>>Leer más: Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Qué documentación se necesita

La documentación requerida para solicitar el ingreso a una Residencia de Larga Estadía en Pami es la siguiente:

  • Recibo de haberes totales de la persona afiliada (jubilación y/o pensión).
  • Formulario Evaluación Integral de Salud.
  • Resultado de los estudios complementarios (Rx de tórax informada, PPD o Reacción de Mantoux, o constancia emitida por profesional que indica que la persona afiliada no posee enfermedades infectocontagiosas), Hemograma completo, Análisis completo de orina.
  • Formulario Consentimiento libre e informado para gestión de ingreso a residencia (al respecto Pami señala que la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa. Incluirá la selección de al menos tres residencias de preferencia, quedando sujeto a la disponibilidad de plazas en las mismas).
  • Formulario Acta Compromiso firmada por titular y/o por quien/es se constituye como referente/ red de apoyo de la persona afiliada.
  • La Unidad Operativa correspondiente puede solicitar la documentación adicional necesaria para efectuar la Evaluación Social requerida según la normativa vigente.

Cómo se realiza el trámite

El trámite es web por lo que se puede realizar desde el celular, tablet o computadora en la Página Oficial de Pami. Ingresando en www.pami.org.ar/tramite/residencias-larga-estadia es posible iniciar el trámite en línea o solicitar turno en una agencia para desarrollarlo de manera presencial. Una vez comenzado el trámite, es posible revisar su estado en la misma página.

>>Leer más: Pami ofrece talleres gratuitos para jubilados: cómo anotarse

Criterios excluyentes del ingreso

Existen algunas condiciones que Pami exige para habitar en las residencias.

Los principales criterios excluyentes para el ingreso son:

  • Personas que requieren atención médica en II Nivel.
  • Personas que presentan síndrome confesional o delirio y/o trastornos mentales agudos, necesidad de atención por salud mental con frecuencia inferior a 72 horas, conductas agresivas y/o explosivas de manera regular y/o conductas que configuran riesgo para sí y/o para terceros en el marco de lo establecido por la Ley 26657, situaciones en las que se deberá derivar para su atención por efector de salud mental.
  • Personas que por su sintomatología y/o alteraciones de conducta no pueden integrarse y/o permanecer en ámbitos convivenciales.
  • Personas en situación de consumo problemático actual de sustancias tóxicas según diagnóstico efectuado por profesional de salud mental, en tanto que requieran atención y tratamiento previo.
  • Personas que tengan causas penales vigentes por violencia de género.
  • Personas con orden judicial de prisión domiciliaria.
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