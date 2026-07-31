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Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Un equipo será de técnicos y otro una mesa política. Aseguran que hay acuerdos muy avanzados. Diputados ya fijó fecha para sesionar

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

31 de julio 2026 · 06:00hs
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Con mayoría en la Legislatura

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

Con mayoría en la Legislatura, Unidos pule su propio proyecto para abrir la negociación con la oposición. La cantidad de boletas en las generales y los pisos, los nudos del debate.

Unidos para Cambiar Santa Fe armó dos equipos para encauzar la discusión de la nueva ley electoral de la provincia. En paralelo, la Legislatura ya trazó la hoja de ruta del proyecto que el oficialismo espera sancionar en la segunda quincena de agosto próximo.

Como ocurrió en la Convención Constituyente, la alianza tendrá dos grupos que trabajarán en simultáneo.

Uno será técnico y lo integrarán asesores. Su trabajo será sintetizar los proyectos que presentaron los partidos de Unidos.

El otro será una mesa política, compuesta por enviados del Poder Ejecutivo y las principales espadas legislativas de la alianza. Ese grupo se encargará de recorrer el arco político de la provincia.

La primera parada será el peronismo. El PJ no sólo es el espacio opositor de mayor volumen. También es un partido de Estado, que gobernó la provincia y aspira a volver al poder.

Ambos equipos se activarán la semana próxima.

Los acuerdos en Unidos

Hay mucho consenso, pero dejamos algunos temas abiertos en función de las conversaciones que tengamos con los otros espacios”, dijo a La Capital un dirigente de la U que está en la cocina de la negociación.

Los temas en los que hay acuerdos consolidados son dos: Paso obligatorias y cinco boletas en las primarias.

El resto es conversable. En esa categoría entran varias cuestiones clave. Por ejemplo, la cantidad de boletas en las generales: dos o tres aparecen como las opciones que pican en punta.

Otro debate es el diseño de la boleta: si es horizontal o vertical y si incluye el casillero de lista completa. Al radicalismo le gusta la idea para tratar de enganchar el voto entre categorías ejecutivas y legislativas.

Se agrega un tema especialmente sensible para las fuerzas más chicas: el piso para entrar al reparto de bancas en Diputados. El rango va de tres a cinco por ciento del padrón.

A eso se suman cuestiones en principio menos espinosas, pero que también estarán en el nuevo código, como la organización de la Justicia electoral, la incorporación del debate obligatorio para candidatos a gobernador y la flexibilización de la veda electoral.

En Unidos aseguran que las coincidencias al interior de la alianza son casi totales. “Estamos en un 99% de acuerdo”, sostuvo un dirigente de la mesa chica de la coalición.

Por peso específico, la atención está puesta en la UCR y el Partido Socialista. El radicalismo es el espacio del gobernador Maximiliano Pullaro y tiene tanto la mayoría de las bancas del Senado como de los gobiernos locales. El PS, en tanto, controla la mitad del bloque oficialista en Diputados.

La Cámara baja votó este jueves una preferencia para dos sesiones para todos los expedientes sobre la ley electoral. Una para el 13 de agosto y otra para una semana después.

Antes de eso habrá un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por la radical Jimena Senn, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezada por la socialista Lionella Cattalini.

El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) votó en contra de la preferencia. “No vemos la urgencia”, expresó Fabián Palo Oliver.

Homenaje

En el otro ala de la Legislatura, el Senado inauguró las obras de puesta en valor y modernización del recinto, rebautizado con el nombre de los exgobernadores Aldo Tessio y Jorge Obeid.

Participaron el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; la titular de la Cámara de Diputados, Clara García, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, además de otras autoridades y familiares de los exmandatarios.

En el acto se descubrió también un óleo de brigadier Estanislao López. La obra, realizada por el artista plástico Luis Gervasoni, será exhibida en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado.

También la Cámara de Diputados fue escenario de un homenaje. En ese caso, a Gabriel Real. El secretario general del Partido Demócrata Progresista (PDP), exlegislador provincial y secretario de Asuntos Legislativos de la provincia falleció el martes 21 de julio mientras estaba de viaje en Estados Unidos.

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