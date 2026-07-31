Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública Los adultos estaban dentro de un auto en La Paz y Gutenberg y les secuestraron casi 30 envoltorios con cocaína y dinero en efectivo 31 de julio 2026 · 20:16hs

Los casos de microtráfico son unos los trámites más usuales en el Centro de Justicia Penal.

Dos hombres fueron imputados tras ser detenidos por microtráfico en zona oeste. El fiscal José Luis Caterina les atribuyó a Mateo Ezequiel O., de 22 años, y a Rodrigo David S., de 25, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por haberse utilizado menores de edad para tal fin. Al ser detenidos, tenían en su poder 29 envoltorios de cocaína destinados a la venta.

Por su parte, la jueza María de los Angeles Granato tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 30 días. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

Venta de drogas en zona oeste Los hechos sucedieron cuando personal del Comando Radioeléctrico se encontraba patrullando en la zona y al llegar a Gutenberg y La Paz, lugar conocido como Villa Pororó, encontraron a tres personas vendiendo estupefacientes. Minutos antes, según fuentes policiales, se habían recibido llamados al 911 que daban cuenta de varios masculinos vendiendo drogas a bordo de un vehículo.

Al arribar al lugar, inspeccionaron un pasillo de Gutenberg al 2300 y observaron un automóvil Chevrolet Classic blanco ocupado por los dos imputados y un menor de edad, procediendo a su identificación. Se los requisó junto con el rodado y en el interior del vehículo se halló, además del material estupefaciente en la guantera, 67.000 pesos en efectivo en la puerta delantera derecha.