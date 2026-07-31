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El Consejo Superior de la UNR aprobó la implementación del sistema de créditos universitarios desde el año próximo

La medida se pondrá en marcha en forma progresiva, a medida que cada facultad renueve sus currículos o se creen nuevas ofertas académicas.

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

31 de julio 2026 · 06:05hs
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La medida de la  UNR marca un cambio en la forma en que se estructuran los planes de estudio en cada carrera. 

La medida de la  UNR marca un cambio en la forma en que se estructuran los planes de estudio en cada carrera. 

Los planes de estudio de todas las carreras de la Universidad Nacional de (Rosario) deberán adaptarse al sistema de créditos universitarios. La medida fue aprobada este jueves por el Consejo Superior universitario y entrará en vigencia a partir de 2027. No obstante, la implementación será progresiva, a medida que cada facultad renueve sus currículas o se creen nuevas ofertas académicas.

La nueva ordenanza marca un cambio en la forma que se estructuran los planes de estudio en cada una de las carreras que se dictan en la UNR. A diferencia del modelo tradicional, centrado en las horas de docencia, los créditos incluyen también el tiempo que el estudiante dedica a los aprendizajes, como resolución de actividades, trabajos prácticos, lectura, proyectos o preparación de exámenes.

La norma adhiere a la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, tal como ya lo hicieron otras universidades nacionales como la de Córdoba, Misiones, Nordeste y Cuyo, entre otras. Para esto establece una serie de pautas generales básicas que regirán para todas las carreras de la UNR, como el valor de crédito académico y la duración de las carreras universitarias, tanto de grado como tecnicaturas.

Los cambios que se vienen

Para la secretaria académica de la UNR, Carina Gerlero, el principal desafío de la implementación del sistema de créditos "es cambiar el eje de los planes de estudio: dejar de centrarlos exclusivamente en la enseñanza para hacerlo en el aprendizaje", explicó. Es decir que el diseño de los currículos deberá contemplar los tiempos que le lleva al estudiante cursar, aprobar y culminar su carrera, y ya no sólo los tiempos de enseñanza.

Para esto, los planes de estudio de las carreras se definirán no ya en horas de dictado de clases, sino en una nueva unidad que es el Crédito de Referencia del Estudiante. La ordenanza aprobada este jueves fija el valor de este crédito en 25 horas para los planes de estudios de pregrado y grado.

Al mismo tiempo indica que los planes de estudio de las tecnicaturas deberán contemplar un mínimo de 120 créditos y dos años de duración. Mientras que las horas de interacción pedagógica (clases teóricas y prácticas) no podrán ser inferiores a 1.100. En tanto, las careras de grado contarán con 240 créditos y cuatro años de cursado. En este caso, el piso de horas de interacción pedagógica se fijó en 2.100.

En tanto para las carreras reguladas por el Estado (como Ciencias Médicas, Ingeniería, Arquitectura o Farmacia, entre otras) se considerarán los valores de créditos y de cargas horarias dispuestas en las normativas vigentes a nivel nacional. La ordenanza también establece que todas las carreras deberán contemplar un esquema promedio de 60 créditos por cada año de cursado, con un margen de variación del 15% (entre 51 y 69 créditos anuales).}

>>Leer más: Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Un proceso con historia

A fines de 2024, el Consejo de Universidades (espacio que nuclea a rectores de instituciones de educación superior públicas y privadas) acordó junto con la Subsecretaría de Políticas Universitarias avanzar en la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau). Un plan que en rigor fue creado en octubre de 2023, durante la anterior gestión nacional.

La aplicación de los créditos busca modernizar la estructura de los planes de estudio en todas las Universidades del país y acortar la brecha entre la duración teórica (la que indican los planes de estudio) y real de las carreras (el tiempo que le lleva a los alumnos completar sus estudios), mejorar la movilidad estudiantil entre distintas universidades nacionales y favorecer la internacionalización del currículum universitario, ya que se trata del mismo sistema implementado en universidades europeas.

Gerlero destaca que, además, el nuevo sistema contempla la realidad actual de los alumnos universitarios. De acuerdo a las estadísticas de la UNR, el 27,1% de los ingresantes son mayores de 24 años y el 37,1% de los estudiantes se encuentra inserto en el mercado laboral, una cifra que en algunas facultades asciende a casi el 49%. Además, el claustro estudiantil está conformado en un 65% por mujeres y el 60,3% de los ingresantes revisten la condición de ser primera generación universitaria en sus familias.

"Tres de cada diez estudiantes combinan el cursado con el trabajo y con tareas de cuidado, por eso se busca sincerar y visibilizar el trabajo autónomo que demanda la formación académica, integrándolo formalmente como parte constitutiva del proceso de aprendizaje", apunta.

Hay otras cifras que avalan la implementación de los créditos. "A nivel nacional, distintas investigaciones advierten que sólo el 29,6% de los estudiantes universitarios argentinos se gradúan en el tiempo teórico previsto. Esto implica que cerca del 70% del estudiantado extiende sus trayectorias más allá de lo planificado. Y en muchas carreras, la carga académica real puede superar las 60 horas semanales, un volumen de tiempo insostenible durante un año completo", señala.

>>Leer más: Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

El próximo debate

La implementación del sistema de créditos se realizará de forma gradual, cuando las distintas carreras modifiquen sus planes de estudio, un proceso que ya está en marcha en varias facultades como Ingeniería, Arquitectura, Ciencia Política o Humanidades o en aquellas donde se creen nuevas ofertas académicas. Sin embargo, no modificará la realidad de quienes actualmente están cursando alguna carrera en la UNR.

"Desde 2027, las facultades o institutos que soliciten la aprobación de un nuevo plan de estudios o la modificación de uno existente tendrán que regirse por esta nueva ordenanza", subraya y adelanta que en el segundo semestre del año se desarrollarán instancias de formación y talleres para docentes de todas las facultades, estudiantes, egresados y no docentes vinculados a temas curriculares, "para empezar a pensar cómo se llevan a la práctica estas transformaciones".

Un debate necesario "no sólo por una cuestión técnica de transformar horas en créditos sino para transformar nuestras propias prácticas de enseñanza para centrarlas en cómo el estudiante aprende".

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