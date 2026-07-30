Allanaron un departamento en pleno centro de Rosario: un detenido por tráfico de drogas

El operativo de la Policía Federal se realizó en el sexto piso de un edificio de España al 1100 y generó un fuerte despliegue de efectivos.

Un hombre de 27 años quedó detenido este jueves por la tarde durante un allanamiento de la Policía Federal en un edificio ubicado en España al 1100, en pleno centro de Rosario. La investigación estaría vinculada con el tráfico de estupefacientes en el mismo departamento donde se realizó el operativo.

El procedimiento comenzó a primera hora de la tarde y llamó la atención de los vecinos por la magnitud del despliegue. Los efectivos ocuparon distintos sectores del edificio y se dirigieron hasta una vivienda situada en el sexto piso.

La Policía Federal permaneció durante varias horas dentro del departamento, donde realizó una inspección exhaustiva en busca de elementos que pudieran resultar de interés para la causa. También se confeccionaron las actas correspondientes.

Hasta el momento no se informó oficialmente si durante el allanamiento fueron secuestradas drogas, dinero u otros materiales vinculados con la investigación.

Vecinos del edificio aseguraron que desde hacía tiempo advertían movimientos relacionados con una presunta venta de estupefacientes en el departamento. “Hacía tiempo que el pibe vendía drogas ahí”, sostuvo uno de ellos.

También señalaron que eran frecuentes las discusiones entre el detenido y una mujer que sería su pareja. De acuerdo con comentarios recogidos en el lugar, la mujer habría presentado denuncias por violencia de género, aunque esa información no fue confirmada por fuentes oficiales.

El hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de la actividad investigada.