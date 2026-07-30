Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Fue detenido en el Portal Rosario, donde había dejado una moto robada mal estacionada. Al arrestarlo tenía en su poder drogas y 650 mil pesos

El lunes alrededor de las 10 de la mañana César Rodríguez, de 26 años, llegó en una moto Benelli a un supermercado de Sorrento al 800, simuló ser un cliente hasta que desenfundó y arma en mano y amenazó a clientes y empleados . La cajera sostuvo que sacó la pistola, la cargó y le dijo "no te va a pasar nada, dame las cosas". "Me estaba apuntando y guardando mercadería al mismo tiempo, yo le pedía por favor que se fuera porque se le podía escapar un tiro" agregó. Por medio de una reconstrucción de un raid delictivo fue detenido y allanaron su casa.

Esa mañana, mientras apuntaba a la cajera y guardaba mercadería en un bolsa, el delincuente también robó a clientes. Les sustrajo celulares, dinero y documentación personal . Al realizar la denuncia, los dueños del negocio sostuvieron que el muchacho es conocido en la zonay que viene cometiendo robos en varios locales hace al menos dos semanas. "La policía lo agarra, lo llevan y al otro día está suelto de nuevo, no sé cómo serán las leyes, pero anda haciendo desastre", expresó Marcelo en diálogo con la prensa.

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El día del robo al súper la policía inició un análisis de imágenes y se pudo reconstruir que la moto era robada. Si bien el caso comenzó con el robo al comercio, avanzó mediante el análisis de registros fílmicos , denuncias y otros episodios de características similares. Los investigadores detectaron coincidencias en el modo de actuar y reunieron elementos que permitieron orientar la pesquisa hacia un mismo sospechoso. En tanto, en la seccional 10ª se había registrado el robo de la moto Benelli.

Un paseo inocente por el shopping

El joven fue aparentemente de paseo al Portal Rosario de la zona norte y dejó la moto mal estacionada. Personal de seguridad del shopping llamó a la policía e identificaron la moto como la que había sido robada. Los agentes lo aprehendieron mientras paseaba y señalaron que actuaba bajo los efectos de estupefacientes.

Al momento del arresto tenía en su poder 644 mil pesos y tres dólares. Los policías y el personal de seguridad privada lograron establecer que él había dejado la moto estacionada en uno de los pisos del parking del edificio de Nansen al 300, porque había quedado filmado por las cámaras de videovigilancia del lugar.

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A partir de la captura se solicitó un allanamiento judicial sobre el domicilio ubicado en pasaje 734 al 1200. Según trascendió, el hombre había sido condenado en 2021 a la pena de 4 años de prisión por robo calificado y hurto, con pena cumplida.

El 3 de julio pasado fue arrestado cuando se desplazaba en una moto sin patente y se resistió a ser identificado. En esa causa la jueza la jueza María Trinidad Chiabrera le otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al no considerar que, por pruebas aportadas, merecía otra sanción. Finalmente le dio la excarcelación y el cumplimiento de normas de conducta judiciales.