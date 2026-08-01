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Cabo Verde, el destino africano que llegó al mapa turístico argentino

El país de África ganó visibilidad tras el cruce con la selección argentina en el Mundial 2026. Una travesía que requiere planificación y un presupuesto elevado

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

1 de agosto 2026 · 07:00hs
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Playas de arena blanca

Playas de arena blanca, paisajes volcánicos y una cultura mixta atraen al turismo.

El cruce con la selección argentina durante el Mundial 2026 puso a Cabo Verde en el radar de muchos viajeros que hasta ahora conocían poco de este pequeño país insular de África occidental. Más allá de lo deportivo, el archipiélago ofrece playas de arena blanca, aguas transparentes y paisajes volcánicos que en los últimos años lo transformaron en uno de los destinos emergentes del continente.

Ubicado a unos 700 kilómetros de las costas de Senegal, Cabo Verde está formado por diez islas de origen volcánico, de las cuales ocho cuentan con población estable. Con una superficie cercana a los 4.500 kilómetros cuadrados y unos 520.000 habitantes, combina playas, montañas, pueblos pesqueros y una cultura marcada por la mezcla de influencias africanas y europeas.

Un destino de playas y paisajes volcánicos

Entre sus principales atractivos aparecen las islas de Sal y Boa Vista, las más desarrolladas para el turismo internacional. Allí se concentran grandes complejos hoteleros, playas extensas y aguas cálidas que atraen especialmente a quienes buscan descanso frente al mar.

Pero Cabo Verde no se limita sólo al turismo de playa. Su geografía volcánica permite realizar excursiones por antiguos cráteres, recorrer pequeños pueblos, practicar deportes acuáticos y conocer una identidad cultural propia, marcada por la música, la gastronomía y las tradiciones locales.

Los especialistas señalan que los períodos entre junio y julio, y entre septiembre y noviembre, suelen ser buenas épocas para visitar el país, con temperaturas agradables y menor movimiento turístico que durante la temporada alta.

Viajar desde Argentina requiere planificación, conexiones aéreas y un presupuesto estimado de USD 8.475.

Viajar desde Argentina requiere planificación, conexiones aéreas y un presupuesto estimado de USD 8.475.

Cuánto cuesta viajar desde Argentina

El principal desafío para los viajeros argentinos es la conectividad aérea. Actualmente no existen vuelos directos entre Argentina y Cabo Verde, por lo que el viaje requiere combinar distintas rutas internacionales.

Entre las alternativas más habituales aparecen conexiones desde Buenos Aires hacia Europa, con escalas en ciudades como Estambul, Lisboa o Barcelona, y desde allí vuelos hacia el archipiélago. Según la combinación elegida y los tiempos de espera, el trayecto completo puede demandar entre 20 y 30 horas.

En cuanto al alojamiento, una estadía en hoteles de cuatro estrellas con desayuno incluido parte desde unos USD 1.600 por persona, mientras que las opciones con régimen All Inclusive comienzan alrededor de los USD 1.800.

Al sumar los vuelos internacionales y una estadía estándar, el presupuesto estimado para un viaje desde Argentina ronda los USD 8.475 por persona, una cifra cercana a los $11,8 millones de pesos tomando la cotización utilizada para el cálculo.

Un lugar todavía poco explorado

Aunque en los últimos años ganó presencia entre los viajeros europeos, Cabo Verde todavía conserva un perfil menos conocido para el turismo argentino. Esa característica puede ser uno de sus mayores atractivos para quienes buscan alternativas diferentes a los destinos tradicionales de sol y playa.

El Mundial 2026 le dio una inesperada vidriera, pero el interés por este archipiélago va más allá del vínculo deportivo. Sus playas, sus paisajes volcánicos y una identidad cultural singular lo convierten en una opción cada vez más presente para quienes buscan descubrir nuevos destinos.

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