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Santilli cruzó a Villarruel por sus dichos contra Milei: "Que dé un paso al costado"

La vicepresidenta había dicho que el presidente tiene “persecuciones imaginarias” y sufre una “locura galopante”. El mileísmo presiona por la renuncia

31 de julio 2026 · 10:27hs
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La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió el 20 de junio de 2025 al acto del Día de la Bandera en Rosario.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió el 20 de junio de 2025 al acto del Día de la Bandera en Rosario.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se puso por primera vez en su rol de defensor del gobierno abiertamente. Lo curioso es que lo hizo contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien había sugerido que el presidente Javier Milei podría tener problemas psiquiátricos. “Que dé un paso al costado”, disparó Santilli.

La vicepresidenta había dicho en redes sociales que el presidente tiene “persecuciones imaginarias”, sufre una “locura galopante” y dijo tener una “genuina preocupación por su estado”.

Ante estos fuertes dichos, el funcionario calificó las críticas de la titular del Senado como “un disparate” en una entrevista en Radio Mitre.

Villarruel, afuera

"Estoy en total desacuerdo con Villarruel, y no entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante. Siempre poniendo palos en la rueda, si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?".

>>> Leer más: Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

El jueves, la vice se cruzó con la diputada libertaria Lilia Lemoine y, en ese marco, volvió a utilizar su cuenta de X para atacar indirectamente al presidente.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos", escribió en respuesta a un comentario que le había dejado un usuario de la red social: "Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", agregó la vice.

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