Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por la llegada de Giuliano Galoppo

El arribo del jugador de Inter de Porto Alegre se complicó en las últimas horas y ahora el Canalla aceleró por el volante de River

Cuando todo hacía suponer que Central anunciaría la llegada de un nuevo refuerzo , finalmente la chance de Braian Aguirre quedó en stand by con posibilidades de caerse definitivamente. Mientras, explora otras opciones y el que podría arribar a Arroyito es el volante de River Giuliano Galoppo .

Aunque el libro de pases cerraba este viernes a la noche, las posibilidades de incorporar se mantienen siempre y cuando se den algunas condiciones. En todo caso, Central no está retirado del mercado.

En concreto, Aguirre tenía todo acordado para sumarse al Canalla como lateral derecho o izquierdo. De 26 años y tras haber surgido en Lanús, desde hace algunas temporadas estaba en Inter de Porto Alegre. Pero el viernes la chance se bloqueó y habrá que ver si tiene posibilidades de reflotarse.

La partida del paraguayo Enzo Giménez a Querétaro de México había acelerado esta búsqueda y "Café" Aguirre era el nombre adecuado. Inclusive el jugador estuvo este viernes en la ciudad, pero el pase se trabó y habrá que ver si el club sigue adelante.

En el plantel del rival del domingo

Mientras en Rosario se estuvo todo el tiempo atrás de Aguirre, la dirigencia siguió apuntando a otro sector del campo para reforzar. Y como pasa en varios clubes, la oferta de los jugadores colgados por la dirigencia de River y con el aval del Chacho Coudet es muy seductora por la calidad que tienen.

Concretamente, Central apuntó sus cañones a Galoppo, el volante derecho surgido en Banfield y cuyo pase fue adquirido por River en un 50 por ciento.

El futbolista estuvo sondeando varias ofertas, entre ellas dos seductoras desde lo económico en Estados Unidos, pero su pretensión sería quedarse en el país y por eso vería con buenos ojos la opción Canalla.

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Además River, que en un principio quería sacarse de encima a estos futbolistas para venderlos en el exterior, ante la exposición pública que tuvieron y los malos resultados de este inicio de año, habría cambiado su postura y estaría dispuesto a negociarlos en el país.

A Galoppo también le interesaría Central por la vidriera que significa jugar Copa Libertadores. Y el equipo de Arroyito ofrecería un préstamo con cargo y opción de compra. Por lo pronto, se verá si hay avances en las próximas horas.

No es la primera vez que Galoppo está en el radar de esta dirigencia ya que lo buscó antes de su llegada a River en 2025.

En tanto, no sería el único puesto en que Central se sigue moviendo para reforzar: se analiza la posibilidad de un extremo izquierdo, en vistas de que hubo sondeos por Jaminton Campaz y si la oferta es buena, su salida es probable.

Los refuerzos que llegaron a Central

Hasta el momento, Central hizo cuatro incorporaciones, una obligada por la rescisión anticipada de Jorge Broun, suplida por la recontratación de Áxel Werner.

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El primero en llegar fue el zaguero central paraguayo Sebastián Zaracho, más tarde lo hizo el centrodelantero Tomás Badaloni y en los últimos días repatrió, una década después, a Franco Cervi. Seguramente no serán los últimos.

Además de Broun y Giménez, se fueron Carlos Quintana y Alejo Veliz.